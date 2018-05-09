Ziraat Türkiye Kupası'nda Akhisarspor Fenerbahçe finali ne zaman saat kaçta nerede maçın hakemi kim? – Fotomaç – 09 Mayıs 2018
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    09 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Kupası'nda Akhisarspor finali ne zaman saat kaçta nerede maçın hakemi kim?

    Ziraat Türkiye Kupası'nda Akhisarspor Fenerbahçe finali ne zaman saat kaçta nerede maçın hakemi kim?

    Kupası'nda Akhisarspor- finalinin hakemi belli oldu

    Kupası'nda final 'ın oldu. T.M. Akhisarspor ile arasında Stadyumu'nda 10 Mayıs Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi olacak.

    1. 7.5.2018 14:49
    2. Güncelleme: 9.5.2018 10:22
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