Ziraat Türkiye Kupası'nda Akhisarspor Fenerbahçe finali ne zaman saat kaçta nerede maçın hakemi kim?

Ziraat Türkiye Kupası'nda final Cüneyt Çakır'ın oldu. T.M. Akhisarspor ile Fenerbahçe arasında Diyarbakır Stadyumu'nda 10 Mayıs Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Barış Şimşek olacak.