Ziraat Türkiye Kupası'nda Akhisarspor Fenerbahçe finali ne zaman saat kaçta nerede maçın hakemi kim?
Ziraat Türkiye Kupası'nda Akhisarspor-Fenerbahçe finalinin hakemi belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda final Cüneyt Çakır'ın oldu. T.M. Akhisarspor ile Fenerbahçe arasında Diyarbakır Stadyumu'nda 10 Mayıs Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Barış Şimşek olacak.
- 7.5.2018 14:49
- Güncelleme: 9.5.2018 10:22
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Galatasaray Ahmet Musa'yı kiralıyor!
Toplam 1
Yorum
10ur İyi bir forvet şart. Gomis, ŞL de başımızı ağrıtır. çok kaçırıyor ve her hamlesiyle bilinen bir topçu. Eren desen zaten yok ve hiç olmadı..
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Novak,: "Ağır bir kayıp oldu"
Toplam 1
Yorum
Mesela deduk Adamdan şikayet edip duruyorsunuz mevkisinde beklentileri karşılamıyor diye. Kendini gösterdi işte, madem forvet olarak oynatın.
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Rodrigues'e son talip Lazio!
Toplam 2
Yorum
kaya Ne 15i en az 25 miyon euro isteyin alan olmazsa bir yıl daha kalsın şampiyonlar liginde başarılı olursa zaten 30 eder.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Akhisarspor Fenerbahçe finali ne zaman saat kaçta nerede maçın hakemi kim? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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