Janssen yerine Balotelli – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
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    Janssen yerine Balotelli

    Janssen yerine Balotelli

    Yeni dönemde özellikle bonservisi elinde olan futbolcuları alarak çok güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe'nin kiralık golcüsü Janssen'in yerine Mario Balotelli'yi düşündüğü ortaya çıktı.

    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:48
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