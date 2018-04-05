Fenerbahçe rahat kazandı
Voleybolda Efeler Ligi'nde yedincinin belirlendiği play-off klasman etabı üçüncü maçında Fenerbahçe, Afyon Belediyesi Yüntaş'ı 3-0 yendi.
Voleybolda Efeler Ligi'nde yedincinin belirlendiği play-off klasman etabı üçüncü maçında Fenerbahçe, Afyon Belediyesi Yüntaş'ı 3-0 yendi. Bu sonuçla seride rakibine 2-1 üstünlük sağlayan Fenerbahçe ligi yedinci, Afyon Belediyesi Yüntaş ise sekizinci sırada tamamladı.Salon: Metro Enerji
Hakemler: Serdar Nişancıoğlu, Metin Korkut
Fenerbahçe: İzzet Ünver, Gladyr, Selçuk Keskin, Sket, Resul Tekeli, Metin Toy (Ahmet Karataş, Burak Hazırol)
Afyon Belediyesi Yüntaş: Caner Çiçekoğlu, Kemal Elgaz, Fatih Cihan, Ojansivu, Berk Özbek, Muhammet Ertuğrul ( Beytullah Hatipoğlu, Doğuhan Yapıcı, Burak Köse, Oğuzhan Tarakçı)
Setler: 25-21, 25-16, 25-20
Süre: 66 dakika (21, 22, 23)
- 05 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 20:09
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Göztepe maçı öncesi Orman'ın Demba Ba sözleri çok tartışılacak!
Toplam 35
Yorum
REİS başkanın sölerini yorumlarken ba hakaret ediyorsunuz aslında ba karektersiz mi de kasıtlı olarak oynamayacak . EMENİKENİN olayı ile karış
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Uslu: "Orman'ın Demba Ba açıklaması etik değil"
Toplam 2
Yorum
muhittin uslu kim ki?neden maydonoz oluyor...
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Göztepe'den Fikret Orman'a sert cevap!
Toplam 4
Yorum
meD profesyonel dünya.ne var bunda büyütecek.galasaray gibi transfer teklif etmemişya.
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