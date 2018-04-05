Fenerbahçe rahat kazandı – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
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    rahat kazandı

    Fenerbahçe rahat kazandı

    Voleybolda Efeler Ligi'nde yedincinin belirlendiği play-off klasman etabı üçüncü maçında , 'ı 3-0 yendi.

    Voleybolda Efeler Ligi'nde yedincinin belirlendiği play-off klasman etabı üçüncü maçında , 'ı 3-0 yendi. Bu sonuçla seride rakibine 2-1 üstünlük sağlayan Fenerbahçe ligi yedinci, Afyon Belediyesi Yüntaş ise sekizinci sırada tamamladı.

    Salon: Metro Enerji

    Hakemler: Serdar Nişancıoğlu, Metin Korkut

    Fenerbahçe: İzzet Ünver, Gladyr, Selçuk Keskin, Sket, Resul Tekeli, Metin Toy (Ahmet Karataş, Burak Hazırol)

    Afyon Belediyesi Yüntaş: Caner Çiçekoğlu, Kemal Elgaz, Fatih Cihan, Ojansivu, Berk Özbek, ( Beytullah Hatipoğlu, Doğuhan Yapıcı, Burak Köse, Oğuzhan Tarakçı)

    Setler: 25-21, 25-16, 25-20

    Süre: 66 dakika (21, 22, 23)

    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 20:09
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