F.Bahçe'de şok gelişme! Ayrılık...
Galatasaray maçını kafasında '3 puan' olarak düşünen Aykut Kocaman'ın şampiyonluk planları alt üst oldu.
- 19 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 10:11
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Şenol Güneş'ten itiraf: "Bütün yanlışları yaptık!"
Toplam 17
Yorum
ordinalyüs Bu kadro elindeyken değerlenidiremeyen teknik direktör çok iyisin. Dembaba orkan çınar bunlar nerde tam ihtiyacımız varken niye yollandı....
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Fantastik adam
Toplam 2
Yorum
ŞAMPİYON GS GS SENLE GÜZEL SEVGİLİ MUSLERA. DAHA GÜZEL GÜNLERDE BULUŞMAK DİLEĞİ İLE (SEZON SONU ŞAMPİYONLUĞU)
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Şenol Güneş'ten itiraf: "Bütün yanlışları yaptık!"
Toplam 17
Yorum
YönetimSallanıyor Başkan Devre arası en iyi adamını sattın niye yerine adam almadın veya lig sonunda gönderemezmiydin büyük fiyasko şenol takım kuramıyo of of
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