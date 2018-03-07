İşte Fenerbahçe'de hedefteki isim!
Beşiktaş ve Akhisar yenilgileri sonrasında Fenerbaçe'de ortalık toz duman olmuş durumda! Ligin ilk yarısında da liderin gerisine düşen fakat aradaki puan farkını kapatan ve şampiyonluk yarışına ortak olan Fenerbahçe'de şimdi gözler Yeni Malatyaspor maçına çevrilmiş durumda. Daha önce Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemlerde toplam 4 kez istifa eden Kocaman'ın alınacak bir mağlubiyet sonrası ne yapacağı merak konusu!
- 07 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 12:11
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Galatasaray'da sözleşme devrimi!
Toplam 2
Yorum
BJKLİ keşke olabilse böyle şeyler yapıp birde başarılı olabilirlerse türk futbolu için inanılmaz bir adım olur umarım başarılı olur ve örnek olunr
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Robinho: Giuliano bir Alex değil
Toplam 1
Yorum
Haydar Yapma be robinho sivassporu gelmeden önce taip ediyodun he :D :D aynen karagümrüğüde
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Fener'e ağır fatura!
Toplam 5
Yorum
UZMAN ANALİST 2 TANE YÜZDEYÜZ GOL POZİSYONU BJK MAÇINDAOFSAYT VE FAUL DİYE KESİLDİ. ARDA KARDEŞLER DENEN ŞAHISTA YÜZDEYÜZ PENALTI VE BUZ GİBİ GOLÜ YEDİ
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