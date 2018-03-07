İşte Fenerbahçe'de hedefteki isim! – Fotomaç – 07 Mart 2018
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    07 Mart 2018, Çarşamba
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    İşte 'de hedefteki isim!

    İşte Fenerbahçe'de hedefteki isim!

    Beşiktaş ve Akhisar yenilgileri sonrasında Fenerbaçe'de ortalık toz duman olmuş durumda! Ligin ilk yarısında da liderin gerisine düşen fakat aradaki puan farkını kapatan ve şampiyonluk yarışına ortak olan Fenerbahçe'de şimdi gözler Yeni Malatyaspor maçına çevrilmiş durumda. Daha önce Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemlerde toplam 4 kez istifa eden Kocaman'ın alınacak bir mağlubiyet sonrası ne yapacağı merak konusu!

    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:11
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