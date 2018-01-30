Evra için kapışma

France Football, Marsilya'nın kadro dışı bıraktığı futbolcusu Patrice Evra için iki Türk devinin kapıştığını yazdı. Haberde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 36 yaşındaki sol beki kapmak için uğraştığı belirtildi ve "Acaba hangisine gidecek' denildi.