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    30 Ocak 2018, Salı
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    Evra için kapışma

    Evra için kapışma

    France Football, Marsilya'nın kadro dışı bıraktığı futbolcusu için iki Türk devinin kapıştığını yazdı. Haberde Fenerbahçe ve 'ın 36 yaşındaki sol beki kapmak için uğraştığı belirtildi ve "Acaba hangisine gidecek' denildi.

    1. 30 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 02:29
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