Evra için kapışma
France Football, Marsilya'nın kadro dışı bıraktığı futbolcusu Patrice Evra için iki Türk devinin kapıştığını yazdı. Haberde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 36 yaşındaki sol beki kapmak için uğraştığı belirtildi ve "Acaba hangisine gidecek' denildi.
- 30 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 02:29
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Vagner Love'un forma numarası belli oldu!
Toplam 3
Yorum
u.açar bencede nokta transfer İnşallah iyi olur,birde Nasri yi alabilirsek kapalı defans sorunumuz kalmaz ş.ligi ve sper ligde 4sene daha rahatız.
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Kadını kurtarmak isteyen Genç futbolcu öldürüldü
Toplam 4
Yorum
gs insan doguyoruz da insan kalabilmek zor be kardesim,bu millet hangi ara bu kadar sefillestide,allahtan rahmet dilemekten baska,ne yapilir ki
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Kadını kurtarmak isteyen Genç futbolcu öldürüldü
Toplam 4
Yorum
Aydin Allah rahmetin eylesin, iyiki almanyada yasiyorum, türkiye yasanacak ülke degil, hep serseri dolu, birisine yardim etmek istersin, sonu ölüm
Evra için kapışma haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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