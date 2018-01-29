G.Saray, Senegalli oyuncu için İngiliz ekibiyle 16 milyon euro garanti, artı 1 milyon euro bonus karşılığında anlaştı. Transferin kısa sürede açıklanması bekleniyor Bu transferde kulüpler 16 milyon euro bonservis bedeli üzerinde anlaşma sağlamıştı. NDiaye'nin Premier Lig'de oynayabilmesi için çalışma izni alınması gerekiyordu. Lig yönetimi Stoke City'e onayı verince transfer noktalanmış oldu. NDiaye 16 milyon euro bonservis ücretiyle G.Saray tarihinin en pahalı futbolcu satışı rekorunu da kırdı. Rekor daha önce 15 milyon euro'yla Bruma'daydı. Galatasaray, sözleşmeye bir sonraki satıştan yüzde 15'lik pay maddesi ekledi. Stoke City Ndiaye'yi bir başka takıma gönderirse Galatasaray bu satıştan yüzde 15 pay alacak. Yarın İngiltere'ye gidecek olan Senegalli futbolcu resmi sözleşmeyi imzalayacak.