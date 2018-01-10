Ahmethan Boluspor'da
Fenerbahçe'nin genç isimlerinden Ahmethan Köse, sezon sonuna kadar Boluspor'a kiralandı. Kırmızı-beyazlıların başkanı Necip Çarıkçı, 21 yaşındaki forvetin transferini resmen açıkladı. Çarıkçı, "Ahmethan Köse'nin transferinde oyuncu ve kulübü Fenerbahçe ile anlaşma sağladık. Ahmethan yarın (bugün) takımımızın Antalya kampına katılacak" ifadelerini kullandı. TFF 1. Lig'de mücadele eden Boluspor, sezon başında Fenerbahçe'den kaleci Ertuğrul Taşkıran ve Melih'i kadrosuna katmıştı.
- 10 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 22:53
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fatih Terim'den flaş açıklama
Toplam 4
Yorum
Yasama Bugüne kadar seni çok eleştirdim. Böyle çalışıp şampiyon olursak sana özür borcum olacak imparator.
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Balotelli kapışması
Toplam 17
Yorum
bjk bu riski almaya değer bi futbolcu.
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Fatih Terim'den flaş açıklama
Toplam 4
Yorum
enbuyukkartal ikinci sezon derken
Ahmethan Boluspor'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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