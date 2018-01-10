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    10 Ocak 2018, Çarşamba
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    Ahmethan Boluspor'da

    Ahmethan Boluspor'da
    'nin genç isimlerinden , sezon sonuna kadar Boluspor'a kiralandı. Kırmızı-beyazlıların başkanı Necip Çarıkçı, 21 yaşındaki forvetin transferini resmen açıkladı. Çarıkçı, "Ahmethan Köse'nin transferinde oyuncu ve kulübü Fenerbahçe ile anlaşma sağladık. Ahmethan yarın (bugün) takımımızın Antalya kampına katılacak" ifadelerini kullandı. TFF 1. Lig'de mücadele eden Boluspor, sezon başında Fenerbahçe'den kaleci Ertuğrul Taşkıran ve Melih'i kadrosuna katmıştı.
    1. 10 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:53
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