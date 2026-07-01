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Haberler Dünya Kupası İngiltere - Demokratik Kongo CANLI İZLE

İngiltere - Demokratik Kongo CANLI İZLE

2026 Dünya Kupası son 32 turunda İngiltere ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşı karşıya geliyor. İngiltere - Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2026 18:51
İngiltere - Demokratik Kongo CANLI İZLE

Dünya Kupası'nda grupların ardından başlayan son 32 turunda, futbol dünyasının iki farklı ekolü olan İngiltere ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Atlanta'da karşı karşıya geliyor. Thomas Tuchel yönetiminde çıktığı 11 resmi maçta da yenilgi yüzü görmeyen İngiltere, geniş kadro derinliği ve turnuva tecrübesiyle sahaya mutlak favori olarak çıkıyor. Diğer tarafta ise grup aşamasında Portekiz'den puan koparan, Özbekistan'ı devirerek peri masalını eleme turlarına taşıyan Demokratik Kongo Cumhuriyeti yer alıyor. Wissa ve Bakambu gibi tehlikeli hücum silahlarına sahip olan Afrika temsilcisi, güçlü rakibine karşı büyük bir sürpriz peşinde. İşte İngiltere-Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçının detayları...

İNGİLTERE-DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İngiltere - Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçı 1 Temmuz Çarşamba günü TSİ 19.00'da başladı. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanıyor.

İNGİLTERE-DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ MAÇI İLK 11'LERİ

İngiltere: Pickford, Spence, O'Reilly, Guehi, Konsa, Anderson, Rice, Bellingham, Madueke, Rashford, Kane.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti: Mpasi-Nzau, Wan-Bissaka, Masuaku, Mbemba, Tuanzebe, Moutoussamy, Mukau, Sadiki, Mbuku, Cipenga, Wiss

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