 Ulusoy uğuru – Fotomaç – 15 Aralık 2017 ;
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    15 Aralık 2017, Cuma
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    Ulusoy uğuru

    Fenerbahçe'nin Karabük'le oynayacağı karşılaşmada Alper Ulusoy görev yapacak. Ulusoy yönetiminde 6'ncı maçına çıkacak olan Kanarya, bu müsabakalarda 5 galibiyet elde etti, 1 kez berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin bu sezon 3-1 kazandığı Yeni Malatya karşılaşmasını da Ulusoy yönetmişti. Karabük ise 36 yaşındaki hakemin düdük çaldığı 4 maçı da kazanamadı; 2 kez yenildi, 2 maç berabere betti.
    1. 15 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:24
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