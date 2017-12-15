Ulusoy uğuru

Fenerbahçe'nin Karabük'le oynayacağı karşılaşmada Alper Ulusoy görev yapacak. Ulusoy yönetiminde 6'ncı maçına çıkacak olan Kanarya, bu müsabakalarda 5 galibiyet elde etti, 1 kez berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin bu sezon 3-1 kazandığı Yeni Malatya karşılaşmasını da Ulusoy yönetmişti. Karabük ise 36 yaşındaki hakemin düdük çaldığı 4 maçı da kazanamadı; 2 kez yenildi, 2 maç berabere betti.