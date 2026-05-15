Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Beşiktaş, Süper Lig 2025-2026 sezonunu Karadeniz deplasmanında kapatıyor. Siyah-beyazlılar, inişli çıkışlı geçen bu maratonu Rize deplasmanında galibiyetle kapatıp taraftarına güzel bir veda sunmak isterken; ligin güçlü ekiplerinden Çaykur Rizespor ise evindeki son maçta sekizinciliğini garantilemek istiyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

ÇAYKUR RİZESPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'in final haftasındaki Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçı, 15 Mayıs Cuma günü oynanıyor.

ÇAYKUR RİZESPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Rize'deki Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadele, saat 20.00'de başladı.

ÇAYKUR RİZESPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş için sezona veda randevusu olan maç, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşuyor.

ÇAYKUR RİZESPOR-BEŞİKTAŞ MAÇININ İLK 11'LERİ:

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat, Mocsi, Sagnan, Hojer, Taylan, Olawoyin, Laçi, Mebude, Mihaila, Ali Sowe

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Emirhan, Yasin, Ndidi, Asllani, Orkun, Cengiz, El Bilal, Mustafa

ÇAYKUR RİZESPOR-BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMİ KİM?

Çaykur Rizespor-Beşiktaş karşılaşmasını Asen Albayrak yönetiyor. Albayrak, Süper Lig tarihinde dört büyük kulüpten birinin müsabakasında düdük çalan ilk kadın orta hakem olarak tarihe geçti. Albayrak'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ile Murat Şener yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Burak Demirkıran.

ÇAYKUR RİZESPOR-BEŞİKTAŞ MAÇININ VAR HAKEMİ KİM?

Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçının VAR koltuğunda Turgut Doman oturuyor. Doman'a AVAR'da Emre Malok eşlik ediyor.

48. RANDEVU

Beşiktaş ile Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Rize'de oynanan bu maçla, 48. kez karşı karşıya geliyorlar. İki ekip arasında bu maça kadar ligde oynanan 47 maçın 30'unu siyah-beyazlı takım kazanırken 8'inden ise Karadeniz temsilcisi galibiyetle ayrıldı. Taraflar, 9 karşılaşmada berabere kaldı. Söz konusu maçlarda Beşiktaş, 94 kez fileleri havalandırırdı. Çaykur Rizespor ise 46 gol kaydetti.

BEŞİKTAŞ'IN RİZE DEPLASMANI KARNESİ

Siyah-beyazlı ekibin, Rizespor'a konuk olduğu ligdeki 23 maçta galibiyet sayısında 14-5 üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasındaki 4 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş, Rize'de oynanan maçlarda 43 kez rakip ağları sarsarken, kalesinde ise 26 gol gördü. Bu arada, 1987-1988 sezonunda Rize'de oynanması gereken müsabaka, Çaykur Rizespor'un cezası nedeniyle Ankara'da yapılmış ve Beşiktaş 3-0 kazanmıştı.

DEPLASMANDA SON 10 MAÇTA KAYBETMEDİ

Siyah-beyazlılar, Rizespor ile deplasmanda oynadığı son 10 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı. Beşiktaş, söz konusu maçların 7'sini kazandı, 3'ünden beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi, ligde iç sahada Beşiktaş'a karşı son galibiyetini 10 Eylül 2005'te 1-0'lık skorla elde etti.

FARKLI SONUÇLAR

İki ekip arasında ligde oynanan maçlarda en farklı galibiyeti Beşiktaş aldı. Siyah-beyazlılar, 2020-2021 sezonunda evinde oynadığı müsabakada Karadeniz ekibini 6-0 yendi. Takımların 2000-2001 sezonunda Rize'de yaptığı lig maçında ise Beşiktaş, tarihi bir yenilgi yaşadı. Yeşil-mavili takım, 11 Şubat 2001'de yapılan karşılaşmada siyah-beyazlıları 5-1 mağlup etti. Beşiktaş'ın 8 Nisan 2019'da Rize'de 7-2 kazandığı karşılaşmada filelere giden toplam 9 gol, ligde geride kalan 46 müsabaka içinde bir maçtaki en yüksek skor olarak tarihteki yerini aldı. Ayrıca Beşiktaş, 20 Aralık 2003'teki lig karşılaşmasını 5-3 kazanırken, filelere toplam 8 gol gitti.