Geri döndüler
Soldado’nun golleriyle adeta küllerinden doğan sarı-lacivertli ekip, 3 hafta sonra galibiyete ulaştı. 4 basamak birden atlayıp 5. sıraya yerleşen Kanarya, “Yarışta bende varım” dedi
FARK 6'YA DÜŞTÜ
Sivass por'da golü atan Bifouma'nın 64. dakikada çift sarı karttan atılması da farklı galibiyetin yolunu açan etmenlerden biriydi. Bu sonucun ardından puanını 20'ye yükselten Fenerbahçe, 4 basamak birden atlayıp 5. sıraya yerleşti ve şampiyonluk yarışından kopmaya niyetinin olmadığını gösterdi. Ayrıca lider Galatasaray'la da puan farkını 6'ya düşürdü. Demir Grup Sivasspor ise 19 puanda kaldı.
- 20 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:40
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"Hakem tehdit eder gibiydi"
Toplam 4
Yorum
gs4ever maclari izlemeyenler özetlerden de biseyler goremiyorlar.Bjknın rakibi cok komik 10 kisi kaliyor keza buda oyle.gsye ts macnda beroya kkart?
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Dirar: G.Saray bizi motive etti
Toplam 2
Yorum
tolga haftaya olay eşitlenir yine sivas zaten fb ye çalışır her daim merak etme suni galibiyet
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Çalımbay: "Üstüne koya koya gidiyoruz"
Toplam 8
Yorum
OZ hocam ne olur Abdulkadir'ide oynat.,O cocuk Sosa'nin bu haline 10 basar,.Yazik gunahtir emege haksizliktir
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