Geri döndüler

Soldado’nun golleriyle adeta küllerinden doğan sarı-lacivertli ekip, 3 hafta sonra galibiyete ulaştı. 4 basamak birden atlayıp 5. sıraya yerleşen Kanarya, “Yarışta bende varım” dedi

Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor galibiyetiyle ligde yeni bir sayfa açtı: 4-1.Ülker Stadı'nda oynanan maça hızlı başlayan Fenerbahçe, 31. dakikada Dirar ile öne geçti. İlk yarı bu skorla kapanırken ikinci devrenin başında konuk ekibin cevabı geldi. 47. dakikada sahneye çıkan Bifouma skora denge getirdi. Kadıköy tribünleri bir an endişe yaşasa da takımlarından desteğini çekmedi. Futbolcular da Roberto Soldado yönetmenliğinde cefakar taraftarlarına şaşalı bir galibiyet hediye etti. Demir Grup Sivasspor maçına kadar golü bulunmayan Soldado, 61, 77 ve 81. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaptı ve Fenerbahçelileri sevince boğdu.



FARK 6'YA DÜŞTÜ

Sivass por'da golü atan Bifouma'nın 64. dakikada çift sarı karttan atılması da farklı galibiyetin yolunu açan etmenlerden biriydi. Bu sonucun ardından puanını 20'ye yükselten Fenerbahçe, 4 basamak birden atlayıp 5. sıraya yerleşti ve şampiyonluk yarışından kopmaya niyetinin olmadığını gösterdi. Ayrıca lider Galatasaray'la da puan farkını 6'ya düşürdü. Demir Grup Sivasspor ise 19 puanda kaldı.