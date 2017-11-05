Yine aynı çile
Kanarya’nın bitmeyen dertlerinden biri öne geçtiği maçları kazanamamak Göztepe ve Kayseri’den sonra dün de Osmanlıspor’a yakalanıp puan yitirdi
Ankara'da da üzüldüler
Fenerbahçe, Osmanlıspor deplasmanına yeni bir seri başlatmak için gitmişti. Maç da tam sarı-lacivertlilerin istediği gibi başladı. Daha 7. dakikada Giuliano'nun golüyle öne geçen Kanarya, lig sonuncusu rakibi karşısında bir anda stop etti. Osmanlıspor oyunu kontrol eder gibi görünse de poziyon bulamazken F.Bahçe de farkı yükseltemedi. Dakikalar 89'u gösterirken Osmanlı'nın Aminu ile bulduğu golle sarı-lacivertliler bir kez daha yıkıldı. Kanarya, zayıf rakibi karşısında sahadan beraberlikle ayrılınca eleştiri okları bir kez daha Aykut Kocaman'a yöneldi.
- 05 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:35
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Aykut Kocaman takım otobüsüne binmedi
Toplam 16
Yorum
aykut istifa istifa
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Fenerbahçe'ye Osmanlıspor çelmesi
Toplam 29
Yorum
sami aykut basarisiz, yonetim de oyle ama ya milyonlarca euro alan ruhsuz topculara ne demeli.
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Aykut Kocaman takım otobüsüne binmedi
Toplam 16
Yorum
sami aykut ne diyordu? iki ay sonra asil feneri goreceksiniz diye. once avrupa sonra lig gitti, hakikaten gercek feneri gorduk, bu yil da gitti
Yine aynı çile haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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