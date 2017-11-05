Yine aynı çile

Kanarya’nın bitmeyen dertlerinden biri öne geçtiği maçları kazanamamak Göztepe ve Kayseri’den sonra dün de Osmanlıspor’a yakalanıp puan yitirdi

Sarı-lacivertliler büyük umutlarla girdiği sezonda büyük sıkıntılar yaşıyor. Kanarya öne geçtiği maçları bile kazanmakta zorlanıyor. Fenerbahçe sezona Göztepe maçıyla başlamıştı. Aykut Kocaman'ın öğrencileri öne geçmesine rağmen İzmir ekibine yakalanmış ve sezona 1 puanla girmişti. İnişli-çıkışlı grafiği olan Fenerbahçe asıl şoku geçtiğimiz hafta Kayserispor karşısında yaşamıştı. 62. dakikada 3-1 öne geçen sarı-lacivertliler "Maçı kazandık" derken 90+5'te Asamoah Gyan'ın golüyle yıkılmıştı.



Ankara'da da üzüldüler

Fenerbahçe, Osmanlıspor deplasmanına yeni bir seri başlatmak için gitmişti. Maç da tam sarı-lacivertlilerin istediği gibi başladı. Daha 7. dakikada Giuliano'nun golüyle öne geçen Kanarya, lig sonuncusu rakibi karşısında bir anda stop etti. Osmanlıspor oyunu kontrol eder gibi görünse de poziyon bulamazken F.Bahçe de farkı yükseltemedi. Dakikalar 89'u gösterirken Osmanlı'nın Aminu ile bulduğu golle sarı-lacivertliler bir kez daha yıkıldı. Kanarya, zayıf rakibi karşısında sahadan beraberlikle ayrılınca eleştiri okları bir kez daha Aykut Kocaman'a yöneldi.