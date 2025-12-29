Fatih Karagümrük'te Aleksandar Stanojevic dönemi!

Trendyol Süper Lig ekibi Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, teknik direktör Aleksandar Stanojevic ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada "Kulübümüz, Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic ile sözleşme imzaladı. İmza törenine Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük Spor Kulübü Asbaşkanı Ferhat Ferhangil ve Mısırlı CEO'su Murat Eren Taşçı katıldı. Kariyerinde önemli başarılar elde eden Aleksandar Stanojevic, ülkesinde Partizan ile 2 Lig, 1 Kupa şampiyonluğu yaşadı. Avrupa ve Asya Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele eden deneyimli teknik adam, bir dönem ülkemizde de görev yaptı. Aleksandar Stanojevic'e ailemize hoş geldin diyor, başarılı bir sezon diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

