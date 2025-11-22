CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fatih Karagümrük Atılay Canel: Tipik bir beraberlik maçıydı

Atılay Canel: Tipik bir beraberlik maçıydı

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Eyüpspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Tipik bir beraberlik maçıydı" dedi. Canel, gelecek hafta Beşiktaş ile oynayacakları maçla ilgili ise kendilerine göre değerlendirip hazırlık yapacaklarını söyledi.

Giriş Tarihi: 22 Kasım 2025 Cumartesi 20:13
Atılay Canel: Tipik bir beraberlik maçıydı

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, açıklamalarda bulundu. Son haftalarda takım olarak çıkışa geçtiklerini belirten Canel, "Tipik bir beraberlik maçıydı. Gitgellerle dolu bir maçtı. İkinci yarıda Eyüpspor'un kaçırdığı bir pozisyon vardı. İkinci yarıda istekli oynadık. Kaçırdığımız pozisyonlar vardı. Galip de gelebilirdik. Bu çıkışı sezon sonuna kadar devam ettirmek istiyoruz" diye konuştu.

"BEŞİKTAŞ MAÇINI KENDİMİZE GÖRE DEĞERLENDİRİP HAZIRLIK YAPACAĞIZ"

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş'ı konuk edeceklerinin hatırlatılması üzerine düşüncelerini paylaşan Canel, "Beşiktaş maçını kendimize göre değerlendirip hazırlık yapacağız. Bulunduğumuz yer itibarıyla daha çok çalışmamız lazım. Bu çalışmanın da karşılığını alacağımızı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

