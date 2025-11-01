Licka ile yollar ayrıldı

Fatih Karagümrük, teknik direktör Marcel Licka ile karşılık anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Marcel Licka ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.”
