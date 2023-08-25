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Fatih Karagümrük Adnan Uğur'la sözleşme yeniledi

Son dakika spor haberleri... Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Adnan Uğur'un sözleşmesini uzattı.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2023 Cuma 14:31
Fatih Karagümrük Adnan Uğur'la sözleşme yeniledi

VavaCars Fatih Karagümrük, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Adnan Uğur'un sözleşmesini uzattı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Adnan Uğur'un sözleşmesinin 2025-2026 sezonunun sonuna kadar uzatıldığı belirtilirken şu ifadeler kullanıldı:

"Son oynadığımız Başakşehir karşılaşmasında takımımızın ikinci golünü atan başarılı, genç oyuncumuz Adnan Uğur'un sözleşmesi uzatılmıştır. Adnan Uğur'a ve kulübümüze hayırlı olmasını diler, kendisinin başarılarının devamını dileriz."

Hollanda'nın Fortuna Sittard ekibinden 2021-2022 sezonu başında kiralanan ve bir sezon sonra bonservisi alınan Adnan Uğur, VavaCars Fatih Karagümrük formasıyla toplam 41 maça çıkarken, 2 gol atıp 1 de asist yaptı.

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