Haberler Fatih Karagümrük Fatih Karagümrük'ten Cannavaro açıklaması!

Fatih Karagümrük'ten Cannavaro açıklaması!

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, hoca arayışlarına devam ediyor. İstanbul ekibinde son olarak İtalyan teknik adam Fabio Cannavaro ismi gündeme gelmişti. Konuyla ilgili kulüpten resmi açıklama geldi. İşte detaylar...

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2023 Salı 19:21
Fatih Karagümrük'ten Cannavaro açıklaması!

Fatih Karagümrük, İtalyan teknik adam Fabio Cannavaro ile ilgili bir açıklama yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada, "3 Temmuz 2023 günü gianlucadimarzio'da yayınlanan bir haber üzerine bazı basın ve yayın organlarınca yapılan yanlış tercüme sonucunda, Sayın Fabio Cannavaro ile kulübümüzün kadro oluşumu konusunda anlaşamadığı anlamı çıkarılmıştır." dedi.

Durumun bu şekilde olmadığını açıklayan İstanbul ekibi, "Haberin doğru tercümesi; 'Türk kulübü, eski Dünya Şampiyonu ile teknik ekip konusunda tam bir anlaşmaya varamadı.' şeklindedir." açıklamasını yaptı.

DİĞER
43'lük Petek Dinçöz kırmızı bikinisiyle nefes kesti! Fit fiziğiyle genç kızlara taş çıkardı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yürekleri ağza getiren anlar: Aprona izinsiz giren iki kişi gözaltına alındı
Buruk'tan açıklama! Nelsson, Boey ve Zaniolo...
F.Bahçe'den transfer yapıyor! İşte bonservis bedeli
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Cannavaro kanunları
Cannavaro bekleniyor
MEMUR ZAMMI SON DAKİKA 2023 - Memur maaşı belli oldu mu?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
İstanbul barajları son durum
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de yeni sezon hazırlıkları F.Bahçe'de yeni sezon hazırlıkları 20:20
G.Saray’da Boey ve Nelsson takımla çalıştı G.Saray’da Boey ve Nelsson takımla çalıştı 20:19
G.Saray'dan flaş hamle! Barça'nın yıldızı Aslan oluyor G.Saray'dan flaş hamle! Barça'nın yıldızı Aslan oluyor 19:19
Emrecan ve Kerem Atakan'dan şampiyonluk sözleri! Emrecan ve Kerem Atakan'dan şampiyonluk sözleri! 19:14
Trabzonspor Slovenya'ya ulaştı Trabzonspor Slovenya'ya ulaştı 19:10
Harun Tekin Kocaelispor'da! Harun Tekin Kocaelispor'da! 19:08
Daha Eski
Kartal çalışmalarını sürdürdü! Kartal çalışmalarını sürdürdü! 19:06
F.Bahçe'den kaleye sürpriz isim! F.Bahçe'den kaleye sürpriz isim! 18:56
F.Bahçe'den transfer yapıyor! İşte bonservis bedeli F.Bahçe'den transfer yapıyor! İşte bonservis bedeli 18:38
G.Saray'ı kızdıracak transfer! Zaha olmazsa... G.Saray'ı kızdıracak transfer! Zaha olmazsa... 18:26
Buruk'tan açıklama! Nelsson, Boey ve Zaniolo... Buruk'tan açıklama! Nelsson, Boey ve Zaniolo... 17:59
F.Bahçe'de futbolculara test yapıldı F.Bahçe'de futbolculara test yapıldı 17:00