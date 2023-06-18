Alex de Souza Süper Lig'e dönüyor! İşte yeni takımı

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, Süper Lig'e teknik direktör olarak geri dönmeye hazırlanıyor. Fotomac.com.tr editörü Enes Cevahirci'nin haberine göre; Son olarak Avai FC'yi çalıştıran 45 yaşındaki Brezilyalı teknik adam, Fatih Karagümrük ile görüşme gerçekleştirdi.

Andrea Pirlo'nun takımdan ayrılmasıyla birlikte hoca arayışlarını sürdüren F. Karagümrük, Brezilyalı çalıştıcıyı sezon öncesi kampa yetiştirmek istiyor.

1-14 Temmuz tarihlerinde Riva'da yeni sezon kamp çalışmalarına başlayacak olan İstanbul ekibi, yeni hocayı sezon öncesi kampına yetiştirmek istiyor.

Yeni sezonun hazırlıklarını 1-14 Temmuz tarihlerinde Riva'da açacak olan Fatih Karagümrük 2. etap çalışmalarını ise 16-31 Temmuz'da Topuk Yaylası'nda yapacak.