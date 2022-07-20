Colin Kazım Karagümrük’te

Karagümrük, 36 yaşındaki eski milli oyuncu Colin Kazım Richards ile anlaştı. Andrea Pirlo önderliğinde yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Karagümrük, bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe'de de forma giyen eski milli futbolcu Colin Kazım'ı kadrosuna kattı. Geçtiğimiz sezon Derby Country ile 25 müsabakada görev alan Kazım, 995 dakika sahada kalırken, 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Kazım, 8 yıl aradan sonra Süper Lig'e döndü. Kariyeri boyunca 553 maça çıkan Kazım, 91 gol kaydetti.