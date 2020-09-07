Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren kulüplerden Fatih Karagümrük transfer çalışmalarını sürdürüyor. Süper Lig'in çiçeği burnunda ekibi Aatif Chahechouhe'yu kadrosuna kattı.
Aatif Chahechouhe Karagümrük'te. Karagümrük'te transferler devam ediyor. Süper Lig'in yeni ekibi kadrosunu Aatif Chahechouhe ile güçlendirdi.
Kariyerine doğduğu ülke olan Fransa'da başlayan Aatif Chahechouhe, Fransa'nın AS Nancy takımında Ligue 1 tecrübesi yaşadı. Ülkemize Sivasspor ile ayak basan Aatif, daha sonra Fenerbahçe, Rizespor ve Antalyaspor formalarını giydi. Aatif Chahechouhe, 2013/14 sezonunda Süper Lig'de Sivasspor forması altında Gol Kralı oldu. (17 gol) atif Chahechouhe, Fas Milli Takımı'nda 10 kez görev aldı. Chahechouhe bu sezon Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük'ün başarısı için ter dökecek.
- 07.09.2020
- Güncelleme: 07.09.2020 20:10
- Dünya yıldızını istiyorlar! Fenerbahçe ve Galatasaray...
- Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Vedat Muriqi'nin yerine süper Sambacı!
- Süper Lig'de 2020/21 sezonu şampiyonluk oranları açıklandı! İşte favori
- Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu! Emre Belözoğlu görüşmelere başladı
- Galatasaray taraftarından büyük isyan! "Adem Büyük satılırsa..."
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Aatif Chahechouhe Fatih Karagümrük'te! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.