Aatif Chahechouhe Fatih Karagümrük'te! - Son dakika Fatih Karagümrük haberleri - Fotomaç
07 Eylül 2020, Pazartesi
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Aatif Chahechouhe Fatih Karagümrük'te!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren kulüplerden çalışmalarını sürdürüyor. 'in çiçeği burnunda ekibi 'yu kadrosuna kattı.

Karagümrük'te. Karagümrük'te transferler devam ediyor. 'in yeni ekibi kadrosunu Aatif Chahechouhe ile güçlendirdi.

Kariyerine doğduğu ülke olan 'da başlayan Aatif Chahechouhe, Fransa'nın AS Nancy takımında Ligue 1 tecrübesi yaşadı. Ülkemize ile ayak basan Aatif, daha sonra , Rizespor ve formalarını giydi. Aatif Chahechouhe, 2013/14 sezonunda Süper Lig'de Sivasspor forması altında Gol Kralı oldu. (17 gol) atif Chahechouhe, Fas 'nda 10 kez görev aldı. Chahechouhe bu sezon Süper Lig'in yeni ekibi 'ün başarısı için ter dökecek.

  1. 07.09.2020
  2. Güncelleme: 07.09.2020 20:10
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