Aatif Chahechouhe Fatih Karagümrük'te!

Aatif Chahechouhe Karagümrük'te. Karagümrük'te transferler devam ediyor. Süper Lig'in yeni ekibi kadrosunu Aatif Chahechouhe ile güçlendirdi.

Kariyerine doğduğu ülke olan Fransa'da başlayan Aatif Chahechouhe, Fransa'nın AS Nancy takımında Ligue 1 tecrübesi yaşadı. Ülkemize Sivasspor ile ayak basan Aatif, daha sonra Fenerbahçe, Rizespor ve Antalyaspor formalarını giydi. Aatif Chahechouhe, 2013/14 sezonunda Süper Lig'de Sivasspor forması altında Gol Kralı oldu. (17 gol) atif Chahechouhe, Fas Milli Takımı'nda 10 kez görev aldı. Chahechouhe bu sezon Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük'ün başarısı için ter dökecek.