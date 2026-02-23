Atilla Gerin’le 8 puan kazandı

Lig’de zor günler geçiren Eyüpspor, Atila Gerin’in takımın başına gelmesiyle birlikte toparlanmaya başladı.
Lig'de zor günler geçiren Eyüpspor, Atila Gerin'in takımın başına gelmesiyle birlikte toparlanmaya başladı. Eflatun-sarılılar, 57 yaşındaki Atila Gerin'le Süper Lig'de çıktığı 6 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Kazanılan 21 puanın 8'i tecrübeli teknik adam yönetiminde gelirken, Gerin Türkiye Kupası'nda da 1 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.