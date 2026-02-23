CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Eyüpspor Atilla Gerin’le 8 puan kazandı

Atilla Gerin’le 8 puan kazandı

Lig’de zor günler geçiren Eyüpspor, Atila Gerin’in takımın başına gelmesiyle birlikte toparlanmaya başladı.

Eyüpspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2026 Pazartesi 06:50
Atilla Gerin’le 8 puan kazandı
Lig'de zor günler geçiren Eyüpspor, Atila Gerin'in takımın başına gelmesiyle birlikte toparlanmaya başladı. Eflatun-sarılılar, 57 yaşındaki Atila Gerin'le Süper Lig'de çıktığı 6 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Kazanılan 21 puanın 8'i tecrübeli teknik adam yönetiminde gelirken, Gerin Türkiye Kupası'nda da 1 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.
F.Bahçe zirve aşkına!
G.Saray'da flaş gerçek! Osimhen...
DİĞER
Beşiktaş'ta rota yine İngiltere! Transferde beklenmedik hamle...
Kabine yeni bakanlarla Beştepe’de toplanıyor: Terörsüz Türkiye ve emekli ikramiyesine zam masada
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'dan bedava transfer! Sezon sonu...
Ziraat Bankası Türkiye Kupası şampiyonu F.Bahçe Beko!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ziraat Bankası Türkiye Kupası şampiyonu F.Bahçe Beko! Ziraat Bankası Türkiye Kupası şampiyonu F.Bahçe Beko! 00:58
Beşiktaş evinde Göztepe'yi yendi! Beşiktaş evinde Göztepe'yi yendi! 00:58
G.Saray'dan bedava transfer! Sezon sonu... G.Saray'dan bedava transfer! Sezon sonu... 00:58
Trabzonspor Gaziantep'te kazandı! Trabzonspor Gaziantep'te kazandı! 00:58
Sergen Yalçın: Beşiktaş için... Sergen Yalçın: Beşiktaş için... 00:58
Tekke'den Folcarelli açıklaması! Tekke'den Folcarelli açıklaması! 00:58
Daha Eski
Golün iptali doğru mu? Ahmet Çakar yorumladı Golün iptali doğru mu? Ahmet Çakar yorumladı 00:58
F.Bahçe'nin Skriniar planı ortaya çıktı! F.Bahçe'nin Skriniar planı ortaya çıktı! 00:58
İspanyol devinden Osimhen'e kanca! İspanyol devinden Osimhen'e kanca! 00:58
F.Bahçe'de o isme 2 talip birden çıktı! F.Bahçe'de o isme 2 talip birden çıktı! 00:58
G.Saray'dan Goretzka planı! G.Saray'dan Goretzka planı! 00:58
İspanyol basınından Arda Güler değerlendirmesi! İspanyol basınından Arda Güler değerlendirmesi! 00:58