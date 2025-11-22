CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Eyüpspor Orhan Ak: Çok üstün oynadığımız bir maçı kazanamadık

Orhan Ak: Çok üstün oynadığımız bir maçı kazanamadık

Eyüpspor Teknik Direktörü Orhan Ak, Fatih Karagümrük maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Çok üstün oynadığımız bir maçı kazanamadık" dedi.

Eyüpspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2025 Cumartesi 20:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Orhan Ak: Çok üstün oynadığımız bir maçı kazanamadık

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Eyüpspor, konuk ettiği Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında Eyüpspor Teknik Direktörü Orhan Ak, açıklamalarda bulundu. Son dakikalarda yedikleri golle 2 puanı bıraktıkları ve üzgün olduklarını söyleyen Ak, "Domine ettiğimiz bir maçı kazanamadık. Antalyaspor maçında da aynı şeyleri yaşadık. Son dakikada gelen gol canımızı acıttı. Oyuncularımı istek ve arzularından dolayı tebrik ediyorum. Çok üstün oynadığımız bir maçı kazanamadık. Pozisyonları gole çeviremedik, topumuz direkten döndü. Gol atamazsanız bile 90 artıda o golü yememeniz lazım. Çok üzgünüz. Yolumuz uzun, devam edeceğiz. Oyuncularımı kutluyorum. Taraftarlarımızdan da özür diliyoruz. İnşallah Eyüpspor hak ettiği yerde olacak. Önümüzdeki maçlara bakacağız" ifadelerini kullandı.

Buruk'tan maç öncesi sakatlık açıklaması! "Bize sürpriz oldu"
G.Saray-G.Birliği | CANLI
DİĞER
Lewandowski’den Fenerbahçe’ye ilk cevap! Talebi ortaya çıktı...
Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Zirvesi 2. Oturumunda konuştu
F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı!
F.Bahçe'ye transfer şoku! Plan alt üst oldu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Buruk'tan maç öncesi sakatlık açıklaması! "Bize sürpriz oldu" Buruk'tan maç öncesi sakatlık açıklaması! "Bize sürpriz oldu" 19:33
Dortmund ve Stuttgart’tan gol düellosu! Dortmund ve Stuttgart’tan gol düellosu! 19:33
8 gollü maçta kazanan Bayern Münih! 8 gollü maçta kazanan Bayern Münih! 19:27
Beşiktaş Samsunspor maçına hazır! Beşiktaş Samsunspor maçına hazır! 19:13
İstanbul derbisinde kazanan yok! İstanbul derbisinde kazanan yok! 18:58
Djalovic: Mücadeleye devam edeceğiz Djalovic: Mücadeleye devam edeceğiz 18:52
Daha Eski
G.Saray Yuanyuan'ı transfer etti G.Saray Yuanyuan'ı transfer etti 18:39
G.Saray maçı öncesi Union SG’de şok sakatlık! G.Saray maçı öncesi Union SG’de şok sakatlık! 18:31
Boluspor evinde farklı kazandı! Boluspor evinde farklı kazandı! 17:58
Fırtına'nın Başakşehir mesaisi sürüyor! Fırtına'nın Başakşehir mesaisi sürüyor! 17:44
Barcelona Camp Nou'ya dönüyor! Barcelona Camp Nou'ya dönüyor! 17:43
Chelsea Burnley engelini geçti! Chelsea Burnley engelini geçti! 17:39