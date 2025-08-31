CANLI SKOR ANA SAYFA
Selçuk Şahin'den Galatasaray maçı yorumu!

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında RAMS Başakşehir ile İkas Eyüpspor kozlarını paylaştı. 0-0 biten mücadelenin ardından Eyüpspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin, milli ara sonrası oynayacakları zorlu Galatasaray maçıyla ilgili soruya yanıt verdi.

Süper Lig'in 4. haftasında Eyüpspor, deplasmanda konuğu olduğu RAMS Başakşehir'le golsüz berabere kaldı.

Karşılaşma sonrası Eyüpspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Fotomac.com.tr editörü Emirhan Ağsakallı'nın "Milli ara sonrası son 3 sezonun şampiyonu ve lige 4'te 4 yaparak Galatasaray ile karşılaşacaksınız. Bu maçta rakip takımın serisini bozabilecek misiniz?" sorusuna Selçuk Şahin'in yanıtı şöyle oldu:

"Galatasaray ile zor bir maç oynayacağız. İstikrarlı oynuyorlar. Topu Galatasaray'a veren bir oyun oynamak istemiyoruz. En iyi savunma topun bizde olmasıdır. Rakibin ciddi baskısı olacaktır. Topla oynamayı düşünüyorum. Son 15 günde transfer gelecektir. Hamle yapma konusunda net oyuncular bulursan hamle yapacağız. Zor bir maç olacak ama 3 sonuca da açık olacaktır."

Eyüpspor, Galatasaray'ı 14 Eylül Pazar günü saat 20.00'de Eyüp Stadı'nda konuk edecek.

