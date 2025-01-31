İkas Eyüpspor-Net Global Sivasspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 22. haftasında İkas Eyüpspor, Net Global Sivasspor'u konuk ediyor.
Bu heyecanlı maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
İŞTE İKAS EYÜPSPOR-NET GLOBAL SİVASSPOR MAÇI 11'LERİ:
İkas Eyüpspor: Birkan Tetik, Robin Yalçın, R. Vezo, Tayfur Bingöl, Emre Akbaba, Melih Kabasakal, Caner Erkin, Halil Akbunar, M. Thiam, P. Ampem, Emre Mor
Net Global Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, U. Radakovic, N. Sonko, Ziya Erdal, C. Charisis, S. Moutoussamy, Tolga Ciğerci, A. Turgunbayev, R. Manaj, Bekir Böke
İKAS EYÜPSPOR-NET GLOBAL SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
İkas Eyüpspor-Net Global Sivasspor maçı TSİ 20.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.