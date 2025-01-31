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Haberler Eyüpspor İkas Eyüpspor-Net Global Sivasspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

İkas Eyüpspor-Net Global Sivasspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 22. haftasında İkas Eyüspor ile Net Global Sivasspor karşı karşıya geliyor. İstanbul'da oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Eyüpspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2025 Cuma 20:20 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2025 Cuma 20:50
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İkas Eyüpspor-Net Global Sivasspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 22. haftasında İkas Eyüpspor, Net Global Sivasspor'u konuk ediyor.

Bu heyecanlı maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE İKAS EYÜPSPOR-NET GLOBAL SİVASSPOR MAÇI 11'LERİ:

İkas Eyüpspor: Birkan Tetik, Robin Yalçın, R. Vezo, Tayfur Bingöl, Emre Akbaba, Melih Kabasakal, Caner Erkin, Halil Akbunar, M. Thiam, P. Ampem, Emre Mor

Net Global Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, U. Radakovic, N. Sonko, Ziya Erdal, C. Charisis, S. Moutoussamy, Tolga Ciğerci, A. Turgunbayev, R. Manaj, Bekir Böke

İKAS EYÜPSPOR-NET GLOBAL SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İkas Eyüpspor-Net Global Sivasspor maçı TSİ 20.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

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