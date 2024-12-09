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Haberler Eyüpspor Eyüpspor'dan sakatlık açıklamas! Taşkın İlter...

Eyüpspor'dan sakatlık açıklamas! Taşkın İlter...

Eyüpspor, 1 Aralık günü Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelmiş ve sahadan 1 puan ile ayrılmıştı. Maçta sakatlık yaşayan Taşkın İlter ile ilgili sosyal medya hesabından bilgilendirmede bulundu. İşte oyuncunun sağlık durumu...

Eyüpspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2024 Pazartesi 16:43
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Eyüpspor'dan sakatlık açıklamas! Taşkın İlter...

Trendyol Süper Lig'in formda takımlarından Eyüpspor, namağlup lider Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelmiş ve sahadan 1 puan ile ayrılmıştı. 2-2 biten maçta sakatlık yaşayan Taşkın İlter ile ilgili sosyal medya hesabından bilgilendirmede bulundu. İşte oyuncunun sağlık durumu...

TAŞKIN İLTER'İN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

1 Aralık'ta oynanan Galatasaray karşılaşmasında sakatlık geçiren futbolcumuz Taşkın İlter'in Acıbadem Maslak Hastanesi'nde çekilen radyolojik görüntüler ve kulüp doktorumuz tarafından yapılan değerlendirmesi neticesinde sağ diz arka çapraz bağ rüptürü tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisi devam etmektedir.

Taşkın İlter'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar şifalar diliyoruz.

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