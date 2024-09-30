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Haberler Eyüpspor

Kendine geldi

Gaziantep'i evinde mağlup eden Eyüpspor 3 maç sonra kazandı. Beşiktaş'a son dakika penaltısı ile yenilen Arda Turan'lı Eyüpspor, sahasında konuk ettiği Selçuk İnan'lı Gaziantep FK'yı 3 golle uğurladı.

Eyüpspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2024 Pazartesi 06:50
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Kendine geldi

Eyüpspor evinde Gaziaptep FK'yı 3-2 mağlup etti. Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Ahmed Kutucu, 65. dakikada Emre Akbaba ve 79. dakikada Mame Thiam attı. Gaziantep FK'nin golleri 28. dakikada Deian Sorescu ve 90+2'de Emre Taşdemir'den geldi. Eyüpspor, ilk yarının uzatma dakikalarında penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Emre Akbaba, kaleci Dioudis'i geçemedi. Hakem Arda Kardeşler, penaltyı tekrarlattı. Bu kez Thiam, penaltıda topun başına geçti. Dioudis, Thiam'ın penaltısında da gole izin vermedi.

KARAM TAYFA

Arda Turan ve Selçuk İnan bir araya geldiği anda stadyum personellerinin de ikiliye küçük bir sürprizi vardı. Karam Tayfa olarak nam salan ekibin iki üyesine stadyum hoparlöründen çalan şarkı izleyenleri güldürdü.

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