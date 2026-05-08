Final Four aşkına

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi playoff serisi 4. maçında bugün deplasmanda Litvanya'dan Zalgiris'le karşılaşacak.
EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2026 06:50
Zalgirio Arena'daki maç, TSİ 20.00'de başlayacak ve S Sport'tan yayınlanacak. Evindeki ilk maçı 89-78, ikinci maçı ise 86-74 kazanan sarı-lacivertliler, deplasmandaki üçüncü karşılaşmadan 81-78 yenilgiyle ayrıldı. Seride 2-1 önde olan Fenerbahçe, bugün kazanırsa adını Dörtlü Final'e yazdıracak. Zalgiris'in kazanması halinde ise Dörtlü Final'e yükselecek takımı belirleyecek serinin 5. ve son karşılaşması, Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde İstanbul'da oynanacak.