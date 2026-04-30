Fener’de hedef 2’de 2

Fenerbahçe Beko, EuroLeague play-off serisi ikinci maçında bugün Litvanya'nın Zalgiris ekibini konuk edecek. Müsabaka TSİ 20.45'te başlayacak. Sarı-lacivertliler, serinin ilk maçından 89-78 galip ayrıldı. Fenerbahçe, ikinci maçı da kazanarak seride durumu 2-0'a getirmeyi hedefliyor.
EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2026 06:50
