Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de deplasmanda LDLC Asvel ile karşılaşacak!

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nde normal sezonun 38. ve son haftasında 16 Nisan'da Fransa'nın LDLC Asvel ekibine konuk olacak.

LDLC Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak. Fenerbahçe Beko, ligde geçen hafta oynanan müsabakaların ardından ilk 6'yı garantileyerek play-off'lara ismini yazdırdı.

Son 5 maçından mağlup ayrılan sarı-lacivertli takım, 23 galibiyet ve 14 yenilgi sonucunda ligde 5. sırada yer alıyor. LDLC Asvel ise 8 galibiyet ve 29 mağlubiyetle ligin son sırasında bulunuyor.