Anadolu Efes sonunu getiremedi!

Anadolu Efes, EuroLeague normal sezon 24. hafta maçında konuk ettiği Olympiakos ekibine 68-74 mağlup oldu. Anadolu Efes, Olympaikos'a mağlup olmasıyla birlikte bu sezon EuroLeague'deki üst üste 8. toplamda ise 18. mağlubiyetini aldı. Temsilcimiz EuroLeague'deki son galibiyetini 17 Aralık tarihinde Zalgiris'e karşı 87-64'lük skorla almıştı. Olympiakos ise bu sezon 15. galibiyetini aldı.
1. PERİYOT: Anadolu Efes 13-25 Olympiakos
DEVRE ARASI: Anadolu Efes 31-48 Olympiakos
3. PERİYOT: Anadolu Efes 51-58 Olympiakos