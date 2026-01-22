CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler EuroLeague Anadolu Efes sonunu getiremedi!

Anadolu Efes sonunu getiremedi!

EuroLeague'de çift maç haftasının ikinci ayağında temsilcimiz Anadolu Efes, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde Olympiakos'u ağırladı. Lacivert-beyazlılar, karşılaşmayı 68-74 kaybetti. İşte detaylar...

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2026 Perşembe 20:26 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2026 Perşembe 22:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Anadolu Efes sonunu getiremedi!

Anadolu Efes, EuroLeague normal sezon 24. hafta maçında konuk ettiği Olympiakos ekibine 68-74 mağlup oldu. Anadolu Efes, Olympaikos'a mağlup olmasıyla birlikte bu sezon EuroLeague'deki üst üste 8. toplamda ise 18. mağlubiyetini aldı. Temsilcimiz EuroLeague'deki son galibiyetini 17 Aralık tarihinde Zalgiris'e karşı 87-64'lük skorla almıştı. Olympiakos ise bu sezon 15. galibiyetini aldı.

1. PERİYOT: Anadolu Efes 13-25 Olympiakos

DEVRE ARASI: Anadolu Efes 31-48 Olympiakos

3. PERİYOT: Anadolu Efes 51-58 Olympiakos

Türk Telekom-REKLAM
Tedesco: Kerem eğer o golü atmış olsaydı...
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
Başkan Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü: Dış müdahale senaryosuna olumlu yaklaşmıyoruz
F.Bahçe evinde kaybetti!
İşte UEFA ülke sıralamamız!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
FCSB-Fenerbahçe maçı ne zaman, nerede oynanacak? FCSB-Fenerbahçe maçı ne zaman, nerede oynanacak? 23:19
Tedesco: Kerem eğer o golü atmış olsaydı... Tedesco: Kerem eğer o golü atmış olsaydı... 23:10
İşte F.Bahçe'nin UEFA Avrupa Ligi güncel sıralaması! İşte F.Bahçe'nin UEFA Avrupa Ligi güncel sıralaması! 23:04
İşte UEFA ülke sıralamamız! İşte UEFA ülke sıralamamız! 22:56
Juve, En Nesyri için İstanbul'a geldi! Juve, En Nesyri için İstanbul'a geldi! 22:49
G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor! G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor! 22:34
Daha Eski
Kadıköy'de gol VAR'dan döndü! Kadıköy'de gol VAR'dan döndü! 22:24
Talisca net gol pozisyonunu değerlendiremedi! Talisca net gol pozisyonunu değerlendiremedi! 22:13
İsrail'de rezalet! Ergin Ataman'a küfürlü tezahürat İsrail'de rezalet! Ergin Ataman'a küfürlü tezahürat 22:02
Rafa Silva'dan veda sözleri! Rafa Silva'dan veda sözleri! 22:00
Szymanski F.Bahçe'ye veda etti! Szymanski F.Bahçe'ye veda etti! 21:47
Kadıköy'de gol iptal edildi! Kadıköy'de gol iptal edildi! 21:43