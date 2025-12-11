CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler EuroLeague Valencia Basket - Anadolu Efes maçı CANLI | EuroLeague canlı anlatım

Valencia Basket - Anadolu Efes maçı CANLI | EuroLeague canlı anlatım

EuroLeague'in 15. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Anadolu Efes Valencia ile kozlarını paylaşıyor. Lacivert-beyazlılar İspanya deplasmanında kazanmak için parkeye çıkıyor. Valencia-Anadolu Efes mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2025 Perşembe 22:20 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2025 Perşembe 23:22
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Valencia Basket - Anadolu Efes maçı CANLI | EuroLeague canlı anlatım

EuroLeague'de 15. hafta mücadelesinde Valencia ile Anadolu Efes karşı karşıya geliyor. Temsilcimiz İspanya'da galip gelerek üst sıralara yükselmek istiyor.

Valencia Basket - Anadolu Efes mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

CANLI

1. PERİYOT: VALENCIA 22-20 ANADOLU EFES

2. PERİYOT: VALENCIA 45-39 ANADOLU EFES

VALENCIA-ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Euroleague Normal Sezon 15. hafta maçında 11 Aralık 2025, Perşembe günü İspanya'nın Valencia Basket takımına konuk oluyor. Roig Arena'da oynanan karşılaşma TSİ 22:30'da başladı.

Anadolu Efes, Avrupa arenasındaki dev yolculuğuna bir yenisini eklemeye hazırlanıyor. Takımımız, Avrupa kupalarındaki 890. maçına çıkıyor. Geride kalan 889 karşılaşmada 499 galibiyet ve 390 yenilgi alan Anadolu Efes, toplamda %56,1'lik bir başarı yüzdesi yakalamış durumda. Bu istatistikler, kulübün Avrupa'daki en köklü ve istikrarlı basketbol organizasyonlarından biri olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

2001-02 sezonundan beri kesintisiz şekilde yer aldığı EuroLeague sahnesinde ise Anadolu Efes, 642. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlılar, bugüne kadar oynadıkları 641 EuroLeague mücadelesinde 342 galibiyet ve 299 yenilgi elde ederek %53,4'lük bir galibiyet oranı yakaladı. Bu performans, EuroLeague'deki rekabet seviyesinin yüksekliğine rağmen Anadolu Efes'in güçlü kimliğini koruduğunu gösteriyor.

İki takım arasındaki rekabete bakıldığında, Anadolu Efes ile Valencia Basket bugüne kadar Avrupa kupalarında toplam 13 kez karşı karşıya geldi. Bu 13 maçın tamamı EuroLeague sahnesinde oynanırken, temsilcimiz altı galibiyet alırken İspanyol ekibi yedi kez sahadan galip ayrıldı. Valencia karşısındaki bu yakın rekabet, iki takım arasındaki maçları her zaman daha çekişmeli ve izlenmeye değer hâle getiriyor.

EuroLeague'in 14. haftası iki takımın da form durumunu net şekilde ortaya koydu. Anadolu Efes, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde ağırladığı güçlü Real Madrid'e 81-75'lik skorla mağlup oldu. Buna karşılık Valencia Basket, Panathinaikos Aktor deplasmanında sergilediği etkili oyunla 89-79'luk önemli bir galibiyet elde etti.

Bu sonuçların ardından Anadolu Efes, EuroLeague'de beş galibiyet – dokuz mağlubiyetle 17. sırada yer alırken; Valencia Basket, dokuz galibiyet – beş mağlubiyetle 4. sıraya yükselerek sezonun iddialı ekipleri arasında konumlandı. İki takımın mevcut form grafikleri, yaklaşan karşılaşmanın hem sıralama açısından hem de moral anlamında büyük önem taşıdığını gösteriyor.

Brann-F.Bahçe | CANLI
Samsun AEK engelini aşamadı!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
Finansın geleceği Turkuvaz'da şekilleniyor! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten enflasyon mesajı: 2027'de tek haneye düşecek
Guardiola'dan flaş G.Saray açıklaması!
REKLAM - TÜRK TELEKOM
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Nijerya'nın Afrika Kupası kadrosu açıklandı! Nijerya'nın Afrika Kupası kadrosu açıklandı! 23:03
Berke yine yeniden penaltı kurtardı! Berke yine yeniden penaltı kurtardı! 22:06
Trabzonspor'dan 'Omuz Omuza...' paylaşımı Trabzonspor'dan 'Omuz Omuza...' paylaşımı 21:49
F.Bahçe'yi yenen VakıfBank liderliğini sürdürdü F.Bahçe'yi yenen VakıfBank liderliğini sürdürdü 21:26
Zeren Spor evinde Galatasaray Daikin'i mağlup etti! Zeren Spor evinde Galatasaray Daikin'i mağlup etti! 21:02
Brann-Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgisi! Brann-Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgisi! 20:35
Daha Eski
Başkan Erdoğan: Sanal kumar ve yasa dışı bahisin kökünü kurutacağız Başkan Erdoğan: Sanal kumar ve yasa dışı bahisin kökünü kurutacağız 20:20
Porto-Malmö maçı muhtemel 11'ler! Porto-Malmö maçı muhtemel 11'ler! 20:03
F.Bahçe'den santrfor operasyonu! F.Bahçe'den santrfor operasyonu! 19:58
Finlandiya'da taraftarlar stadyumu ateşe verdi! Finlandiya'da taraftarlar stadyumu ateşe verdi! 19:46
Basel-Aston Villa maçı hangi kanalda? Basel-Aston Villa maçı hangi kanalda? 19:39
Celta Vigo-Bologna maçı muhtemel 11'ler! Celta Vigo-Bologna maçı muhtemel 11'ler! 19:07