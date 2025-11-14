CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler EuroLeague Anadolu Efes Başantrenörü Igor Kokoskov: Antalyalı basketbolseverler bizim için ekstra motivasyon kaynağı oldular

Anadolu Efes Başantrenörü Igor Kokoskov: Antalyalı basketbolseverler bizim için ekstra motivasyon kaynağı oldular

Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 11. haftasında ağırladığı Almanya temsilcisi Bayern Münih'i 74-72 yenen Anadolu Efes'in başantrenörü Igor Kokoskov, "Antalya'ya ve tüm Antalyalı basketbolseverlere destekleri için teşekkür etmek istiyorum. Onların arkamızdaki desteğini güçlü bir şekilde hissettik. Bizim için ekstra motivasyon kaynağı oldular." dedi.

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2025 Cuma 23:07
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Anadolu Efes Başantrenörü Igor Kokoskov: Antalyalı basketbolseverler bizim için ekstra motivasyon kaynağı oldular

Maçı ardından yaptığı açıklamada iyi bir takıma karşı son derece iyi bir mücadele sergilediklerini anlatan Kokoskov, "Anadolu Efes olarak her zaman her maça hazırız. Son derece odaklı bir şekilde çıkıyoruz. Antalya'ya ve tüm Antalyalı basketbolseverlere destekleri için teşekkür etmek istiyorum. Onların arkamızdaki desteğini güçlü bir şekilde hissettik. Bizim için ekstra motivasyon kaynağı oldular." diye konuştu.

Maçta 17 sayı fark oluşturmaların rağmen doğru kararlar verememeleri nedeniyle rakiplerinin maçtan kopmadığını aktaran Kokoskov, "Dördüncü periyottaki bu bölümler bizim aşil tendonumuz, zayıf karnımız diye tabir edebileceğimiz yönümüz. Bu düşüşü yaşamış olsak da deneyimli oyuncularımız sayesinde galibiyeti elde etmeyi başardık. Çok fazla top kaybı yaptık. Yine de gereken çabayı ortaya koyduğumuz ve galibiyeti elde ettiğimiz için mutluyum." diye konuştu.

Kokoskov, Bayern Münih'i de tebrik ettiğini, eksik oyuncuları olmalarına rağmen iyi mücadele ortaya koyduklarını kaydetti.

Larkin'in sakatlığının ciddiyetiyle ilgili bir bilgiye sahip olmadığına değinen Kokoskov, şöyle konuştu:

"Larkin'in yokluğunda Cordinier sorumluluk aldı. Avrupa'nın en iyi sağlık ekiplerinden birisine sahibiz. Larkin bizim için son derece önemli bir oyuncu. Bu takımın yüzü konumunda. En önemli hücum silahlarımızdan bir tanesi. Böylesi bir sakatlık yaşamasına, yokluğuna kendimizi hazırlamamıştık. Kullandığımız motto kim sakatlanıyorsa onun yerine kim bu görevi, sorumluluğu üstlenebilir felsefesi üzerine. Çok sayıda eksiğimiz var. Larkin'in durumunu da göz önünde bulundurursak büyük bir talihsizlik yaşadığımızı söyleyebilirim."

G.Saray'dan Icardi kararı!
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Kenan Yıldız krizi çözülemedi! Milli futbolcunun istediği maaş ortaya çıktı
Şam'da peş peşe 3 patlama! Üç katlı binaya füze isabet etti | Ölü ve yaralı var mı?
Anadolu Efes Antalya'da nefes aldı!
F.Bahçe'den ayrılıyor mu? Brezilya'dan yeni talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ümit Milliler Ukrayna'yı devirdi! Ümit Milliler Ukrayna'yı devirdi! 22:04
G.Saray'ın Gençlerbirliği mesaisi başladı G.Saray'ın Gençlerbirliği mesaisi başladı 21:50
Anadolu Efes Antalya'da nefes aldı! Anadolu Efes Antalya'da nefes aldı! 21:45
Beşiktaş'ta Samsun mesaisi! Beşiktaş'ta Samsun mesaisi! 21:31
G.Saray deplasmanda kazandı! G.Saray deplasmanda kazandı! 21:29
Ayşe Begüm Onbaşı finale kaldı! Ayşe Begüm Onbaşı finale kaldı! 21:26
Daha Eski
G.Saray'dan Icardi kararı! G.Saray'dan Icardi kararı! 21:20
PFDK sevkleri açıklandı! PFDK sevkleri açıklandı! 21:20
TFF'den ceza alan 67 hakem hakkında açıklama! TFF'den ceza alan 67 hakem hakkında açıklama! 20:41
Potanın Perileri hazırlık maçında kazandı! Potanın Perileri hazırlık maçında kazandı! 20:02
Trabzonspor'da Başakşehir mesaisi! Trabzonspor'da Başakşehir mesaisi! 19:57
Dimitrov: Travmayı aşmış olmamız gerekiyor Dimitrov: Travmayı aşmış olmamız gerekiyor 19:53