Tel Aviv maçları Almanya’da

Fenerbahçe Beko, Euroleague'de çift maç haftasında Maccabi Tel Aviv ile 13 Kasım'da ise Hapoel Tel Aviv ile Almanya'da karşı karşıya gelecek. Bugünkü müsabaka saat 22.00'de başlayacak. Maça deplasman taraftarı alınmayacak. Öte yandan, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın ABD'li oyun kurucusu Scottie Wilbekin'in sağ diz kıkırdağında ödem tespit edildiği açıklandı.
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
DİĞER