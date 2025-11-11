CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler EuroLeague Tel Aviv maçları Almanya’da

Tel Aviv maçları Almanya’da

Fenerbahçe Beko, Euroleague'de çift maç haftasında Maccabi Tel Aviv ile 13 Kasım'da ise Hapoel Tel Aviv ile Almanya'da karşı karşıya gelecek.

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2025 Salı 06:50
Tel Aviv maçları Almanya’da

Fenerbahçe Beko, Euroleague'de çift maç haftasında Maccabi Tel Aviv ile 13 Kasım'da ise Hapoel Tel Aviv ile Almanya'da karşı karşıya gelecek. Bugünkü müsabaka saat 22.00'de başlayacak. Maça deplasman taraftarı alınmayacak. Öte yandan, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın ABD'li oyun kurucusu Scottie Wilbekin'in sağ diz kıkırdağında ödem tespit edildiği açıklandı.

Aslan'dan Lookman harekatı!
