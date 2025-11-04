CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler EuroLeague EuroLeague'de 9. hafta başlıyor! İşte maç programı

EuroLeague'de 9. hafta başlıyor! İşte maç programı

Ülkemizi Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun temsil ettiği EuroLeague'de 9. hafta, çarşamba günü oynanacak maçlarla başlayacak. İşte haftanın programı...

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2025 Salı 10:06
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
EuroLeague'de 9. hafta başlıyor! İşte maç programı

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 9. hafta maçları 5, 6 ve 7 Kasım'da oynanacak.

Son şampiyon Fenerbahçe Beko, 6 Kasım Perşembe günü Fransa temsilcisi LDLC ASVEL'i konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.

Ligde 8 haftada 3 galibiyet ve 5 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, 16. sırada yer aldı.

Anadolu Efes, 7 Kasım Cuma günü İtalya ekibi EA7 Emporio Armani Milan'ı ağırlayacak.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki mücadele, saat 20.30'da başlayacak.

Avrupa Ligi'ndeki 8 maçın 3'ünü kazanan ve 5'inden mağlup ayrılan lacivert-beyazlılar, haftaya 15. basamakta girdi.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos AKTOR, yarın Sırbistan'ın Kızılyıldız takımına konuk olacak.

Belgrad Arena'da oynanacak haftanın açılış karşılaşması, TSİ 22.00'de başlayacak.

Milli oyuncular Cedi Osman ile Ömer Faruk Yurtseven'in formasını giydiği Yunanistan temsilcisi, 5 galibiyet ve 3 yenilgi sonucunda 7. sırada bulunuyor.

Basketbol Avrupa Ligi'nde 9. haftanın maç programı (TSİ) şöyle:

5 Kasım Çarşamba:

22.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)

6 Kasım Perşembe:

20.45 Fenerbahçe Beko-LDLC ASVEL (Fransa)

21.00 Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)-Hapoel IBI (İsrail)

22.30 Baskonia (İspanya)-Virtus Bologna (İtalya)

23.00 Paris Basketbol (Fransa)-Bayern Münih (Almanya)

23.00 Maccabi Rapyd (İsrail)-Monaco (Fransa)

7 Kasım Cuma:

20.30 Anadolu Efes-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)

21.00 Zalgiris (Litvanya)-Valencia Basket (İspanya)

22.15 Olympiakos (Yunanistan)-Partizan (Sırbistan)

22.30 Barcelona (İspanya)-Real Madrid (İspanya)

F.Bahçe'de flaş transfer gelişmesi! İsmail Yüksek...
G.Saray'dan ara transfer bombası! Bunu kimse beklemiyordu
DİĞER
İlayda Çevik anlattı: Mental olarak yorucu ve yıpratıcı bir süreçti
CHP'li İBB veri skandalında rapor ortaya çıktı: İstanbul'un anahtarını Hintlilere verdiler
Merih Demiral'dan flaş transfer açıklaması!
Sergen Yalçın için kritik viraj!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Merih Demiral'dan flaş transfer açıklaması! Merih Demiral'dan flaş transfer açıklaması! 09:31
F.Bahçe'de flaş transfer gelişmesi! İsmail Yüksek... F.Bahçe'de flaş transfer gelişmesi! İsmail Yüksek... 09:27
Olympiakos-PSV Eindhoven maçı detayları! Olympiakos-PSV Eindhoven maçı detayları! 09:23
Alperen Şengün’den müthiş performans! Alperen Şengün’den müthiş performans! 09:17
Napoli-Eintracht Franfurt maçı detayları! Napoli-Eintracht Franfurt maçı detayları! 09:10
G.Saray'a şok haber! Ajax maçında olmayacak G.Saray'a şok haber! Ajax maçında olmayacak 09:06
Daha Eski
Orkun'dan takım arkadaşlarına: Hakkınızı helal edin Orkun'dan takım arkadaşlarına: Hakkınızı helal edin 09:02
G.Saray Ajax deplasmanına konuk olacak G.Saray Ajax deplasmanına konuk olacak 08:58
Alanya'da kazanan çıkmadı! Alanya'da kazanan çıkmadı! 00:46
C. Ronaldo'dan flaş Messi yanıtı! C. Ronaldo'dan flaş Messi yanıtı! 00:46
Rize'de kazanan ev sahibi! Rize'de kazanan ev sahibi! 00:46
G.Saray'dan Icardi'nin menajerine tepki! G.Saray'dan Icardi'nin menajerine tepki! 00:46