CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler EuroLeague Paris Basket 80-90 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU ÖZET)

Paris Basket 80-90 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU ÖZET)

EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Dev turnuvada 7. hafta maçında Paris Basket ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi. Temsilcimiz Anadolu Efes deplasmanda oynadığı bu mücadeleden 90-80'lik skorla galip ayrıldı. İşte detaylar...

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2025 Salı 22:40 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2025 Çarşamba 01:21
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Paris Basket 80-90 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU ÖZET)

Basketbol Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Fransa ekibi Paris Basketbol'u 90-80 yendi.

Adidas Arena'daki karşılaşmanın ilk çeyreği, ev sahibi ekibin 21-17 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci periyotta Ercan Osmani'nin etkili performansıyla skorer oyun sergileyen Anadolu Efes, devre arasına 46-39 önde gitti.

Üçüncü çeyreğe Isaia Cordinier'nin basketleriyle 10-1'lik skorla giren lacivert-beyazlılar, farkı 16 sayıya kadar çıkardı: 40-56. Paris Basketbol, Anadolu Efes'in sert savunması karşısında hücumda ritim bulmakta zorlandı. Rakibini ilk devrede olduğu gibi top kayıplarına zorlamaya devam eden konuk takım, final periyoduna 69-60 üstünlükle girdi.

Periyodun bitimine 3 dakika 10 saniye kala peş peşe iki teknik faul alan Anadolu Efes Başantrenörü Igor Kokoskov, oyundan ihraç edildi.

Paris Basketbol'un skorer ismi Nadir Hifi'yi maç boyunca iyi savunan Anadolu Efes, son çeyrekte Shane Larkin'in de devreye girmesiyle mücadeleden 90-80 galip ayrıldı.

Larkin 19, Ercan Osmani ise 18 sayıyla lacivert-beyazlı takımın galibiyetinde önemli rol oynadı. Ev sahibi takımda Nadir Hifi ve Sebastian Herrera'nın 17'şer sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

Bu sonuçla Anadolu Efes, üçüncü galibiyetini elde etti. Paris Basketbol ise üçüncü yenilgisini yaşadı.

G.Saray'dan flaş paylaşım!
Kuruluş Orhan-REKLAM
DİĞER
Cemal Hünal: Senaryo ilk geldiğinde “Yine mi kötü adam?” dedim!
CANLI ANLATIM | İsrail'in saldırıları sonrası ateşkes tehlikede! Netanyahu’dan katliam emri Gazze'ye yoğun bombardıman | AK Parti'den sert tepki
F.Bahçe Beko deplasmanda kaybetti!
G.Saraylı 4 yıldız gözlem altında! Özel olarak görevlendirildiler
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
B. Dortmund penaltılarda Frankfurt'u eledi! B. Dortmund penaltılarda Frankfurt'u eledi! 00:17
G.Saray'dan flaş paylaşım! G.Saray'dan flaş paylaşım! 23:58
Al Nassr elendi! Ronaldo çılgına döndü Al Nassr elendi! Ronaldo çılgına döndü 23:47
Milli maçta hakem baygınlık geçirdi! Milli maçta hakem baygınlık geçirdi! 20:30
Saran: Sadece hakemlerle kalmayacak! Saran: Sadece hakemlerle kalmayacak! 20:41
Paris Basket-Anadolu Efes | CANLI Paris Basket-Anadolu Efes | CANLI 20:59
Daha Eski
Valencia Basket-F.Bahçe Beko | CANLI Valencia Basket-F.Bahçe Beko | CANLI 21:03
10. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 10. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 21:21
Milliler, B Ligi'nde devam ediyor! Milliler, B Ligi'nde devam ediyor! 22:56
Kayserispor'da Benes PFDK'ya sevk edildi Kayserispor'da Benes PFDK'ya sevk edildi 15:20
Bahis operasyonu büyüyor! Hakemlerin ardından futbolcular da... Bahis operasyonu büyüyor! Hakemlerin ardından futbolcular da... 16:05
Volkan Demirel'in yeni takımı belli oldu! Volkan Demirel'in yeni takımı belli oldu! 16:09