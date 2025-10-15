Panathinaikos 91-85 LDLC ASVEL (MAÇ SONUCU ÖZET)

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

EuroLeague'de Panathinaikos, sahasında konuk ettiği LDLC ASVEL karşısında 91-85'lik skorla galip geldi. Kendrick Nunn 26 sayıyla takımın en skorer ismi olurken yeni transfer Richaun Holmes da doğum gününde 24 sayı ve 10 ribaundla "double-double" yaparak Yunan ekibine galibiyeti getiren isimlerden biri oldu.

Maçın genelinde kontrolü elinde tutan Ergin Ataman'ın öğrencileri, ikinci periyotta kısa bir süreliğine 39-38 geri düşse de, Nunn'un ilk yarıda kaydettiği 18 sayının katkısıyla 10-0'lık seri yakalayarak devreye 49-39 önde girdi. Üçüncü periyotta farkı 66-53'e kadar çıkaran ev sahibi ekip, son bölümde ASVEL'in 8-0'lık serisiyle farkın 3 sayıya kadar düşmesine engel olamadı. Ancak Fransız ekibi öne geçecek fırsatı bulamayınca mücadele 91-85 Panathinaikos'un üstünlüğüyle sona erdi.

ASVEL'de Nando De Colo 18 sayıyla öne çıktı.

Bu sonuçla Panathinaikos, sezonun dördüncü maçında 3. galibiyetini alarak çıkışını sürdürürken, ASVEL 3. mağlubiyetini alarak sahadan ayrıldı.