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Haberler THY EuroLeague Fenerbahçe Beko-Monaco maçı izle | Fenerbahçe Beko-Monaco maçı saat kaçta ve hangi kanalda? (EuroLeague Final)

Fenerbahçe Beko-Monaco maçı izle | Fenerbahçe Beko-Monaco maçı saat kaçta ve hangi kanalda? (EuroLeague Final)

THY EuroLeague Final-Four'da Panathinaikos'u yenerek finale yükselen Fenerbahçe'nin rakibini Olympiakos'u deviren Monaco oldu. Sarı-lacivertlilerin Fransız ekibiyle oynayacağı THY EuroLeague Final-Four finaliyle ilgili bilgiler arama motorlarında aratılmaya başlandı. Peki, Fenerbahçe Beko-Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe Beko-Monaco maçıyla ilgili tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2025 Pazar 14:04
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Fenerbahçe Beko-Monaco maçı izle | Fenerbahçe Beko-Monaco maçı saat kaçta ve hangi kanalda? (EuroLeague Final)

THY EuroLeague'de Final-Four'a kalma başarısı gösteren temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de oynanan maçta Yunan ekibi Panathinaikos'u 82-76 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Sarı-lacivertlilerin finaldeki rakibiyse Olympiakos'u 78-68 mağlup eden Monaco oldu. Fenerbahçe Beko'nun finalde Monaco ile eşleşmesinin ardından karşılaşmayla ilgili bilgiler merak konusu oldu. Peki, Fenerbahçe Beko-Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE BEKO-MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko-Monaco maçı 25 Mayıs Pazar günü TSİ 20.00'de oynanacak. Etihad Arena'daki mücadele S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

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