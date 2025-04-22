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Haberler THY EuroLeague Fenerbahçe Beko-Paris Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | THY EuroLeague

Fenerbahçe Beko-Paris Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | THY EuroLeague

Turkish Airlines EuroLeague play-off ilk maçında Fenerbahçe Beko ile Paris Basketbol karşı karşıya gelecek. Normal sezonda etkili bir performans gösteren sarı-lacivertliler, Sarunas Jasikevicius önderliğinde maçı kazanan taraf olmayı hedefliyor. İç saha avantajını kullanarak mücadeleden galibiyetle ayrılmayı hedefleyen Fenerbahçe, 3 galibiyete ulaşarak Dörtlü Final'e kalmak istiyor. Peki, Fenerbahçe Beko-Paris Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2025 Salı 11:50
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Fenerbahçe Beko-Paris Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | THY EuroLeague

Turkish Airlines EuroLeague play-off ilk maçında Fenerbahçe Beko ile Paris Basketbol karşı karşıya gelecek. Normal sezonda iki defa oynanan karşılaşmalarda 1 galibiyet 1 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, 101-100 yendiği Fransız ekibine karşı 87-83 mağlup olmuştu. Dörtlü final öncesi oynanacak kritik maçta hata yapmak istemeyen temsilcimiz, 3 galibiyete ulaşarak kupaya bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor. Sarunas Jasikevicius yönetiminde iç saha avantajını kullanmayı amaçlayan Fenerbahçe, normal sezonu 2. sırada tamamladığı EuroLeague'de başarılarını sürdürmeyi amaçlıyor. Ligi 8. sırada tamamlayan Paris Basketbol ise zorlu rakibine karşı kazanan taraf olmak istiyor. Peki, Fenerbahçe Beko-Paris Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE BEKO-PARİS BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Turkish Airlines EuroLeague play-off turunda oynanacak Fenerbahçe Beko-Paris Basketbol maçı 22 Nisan Salı günü saat 20.45'te başlayacak.

FENERBAHÇE BEKO-PARİS BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Ülker Sports Arena'da oynanacak Fenerbahçe Beko-Paris Basketbol maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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