Bayern Münih 77-89 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU ÖZET) | THY EuroLeague

THY EuroLeague'in 34. ve son haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Alman ekibi Bayern Münih ile karşı karşıya geldi.
SAP Garden'da oynanan müsabakada kazanan taraf 77-89'luk skorla sarı lacivertliler oldu.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe Beko, normal sezonu 23 galibiyetle kapattı ve play-off turuna yükseldi.
Bayern Münih ise normal sezonda oynadığı son maçında 15. yenilgisini aldı. Alman temsilcisi Play-In'deki konumu için rakiplerinin maçlarının sonuçlarını bekleyecek.
İŞTE PERİYOT SONUÇLARI
1. PERİYOT: Bayern Münih 13-28 Fenerbahçe Beko
2. PERİYOT: Bayern Münih 31-46 Fenerbahçe Beko
3. PERİYOT: Bayern Münih 52-68 Fenerbahçe Beko