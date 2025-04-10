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Haberler THY EuroLeague Bayern Münih 77-89 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU ÖZET) | THY EuroLeague

Bayern Münih 77-89 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU ÖZET) | THY EuroLeague

THY EuroLeague 34. ve son haftasında Fenerbahçe Beko deplasmanda Bayern Münih'i mağlup 77-89 etti. Temsilcimiz, normal sezonu 23 galibiyetle tamamladı ve play-off turuna yükseldi. İşte maçın detayları...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2025 Perşembe 22:55 Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2025 Perşembe 22:58
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Bayern Münih 77-89 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU ÖZET) | THY EuroLeague

THY EuroLeague'in 34. ve son haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Alman ekibi Bayern Münih ile karşı karşıya geldi.

SAP Garden'da oynanan müsabakada kazanan taraf 77-89'luk skorla sarı lacivertliler oldu.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe Beko, normal sezonu 23 galibiyetle kapattı ve play-off turuna yükseldi.

Bayern Münih ise normal sezonda oynadığı son maçında 15. yenilgisini aldı. Alman temsilcisi Play-In'deki konumu için rakiplerinin maçlarının sonuçlarını bekleyecek.

İŞTE PERİYOT SONUÇLARI

1. PERİYOT: Bayern Münih 13-28 Fenerbahçe Beko

2. PERİYOT: Bayern Münih 31-46 Fenerbahçe Beko

3. PERİYOT: Bayern Münih 52-68 Fenerbahçe Beko

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