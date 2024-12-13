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Haberler THY EuroLeague Anadolu Efes - Panathinaikos maçı canlı izle | Anadolu Efes - Panathinaikos basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda? THY Euroleague

Anadolu Efes - Panathinaikos maçı canlı izle | Anadolu Efes - Panathinaikos basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda? THY Euroleague

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Anadolu Efes ile Panathinaikos 15. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı basketbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Anadolu Efes - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2024 Cuma 14:00 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2024 Cuma 14:10
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Anadolu Efes - Panathinaikos maçı canlı izle | Anadolu Efes - Panathinaikos basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda? THY Euroleague

THY EuroLeague'de heyecan, 15. hafta maçlarıyla devam ediyor. Anadolu Efes, Basketbol Gelişim Merkezi'nde Yunan ekibi Panathinaikos'u konuk edecek. Maç ile ilgili birçok detay merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Anadolu Efes - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Anadolu Efes - Panathinaikos MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Anadolu Efes - Panathinaikos maçı 13 Aralık Cuma günü saat 20.30'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

Anadolu Efes, oynadığı 14 maçta 7'şer galibiyet ve mağlubiyetle 11. sırada yer alıyor.

Başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Yunan temsilcisi Panathinaikos AKTOR ise 8 galibiyet, 6 yenilgiyle 6. sırada bulunuyor.

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