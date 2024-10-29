Anadolu Efes Barcelona maçı CANLI İZLE | Anadolu Efes Barcelona ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 6. haftasında İspanya'nın Barcelona takımını konuk edecek.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak müsabaka saat 29 Ekim Salı günü saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport 2, S Sport Plus ve EXXEN'den canlı yayınlanacak.

Ligde geçtiğimiz hafta deplasmanda EA7 Emporio Armani Milan'ı 96-84 mağlup eden lacivert-beyazlılar, 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle haftaya 6. basamakta giriyor.

Ligde 4 galibiyet ve 1 mağlubiyeti bulunan İspanyol temsilcisi ise liderlik koltuğunda yer alıyor.

AVRUPA'DA 842. RANDEVU

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 842. karşılaşmasını oynayacak.

Lacivert-beyazlılar, 1979-1980 sezonundan itibaren sahne aldığı Avrupa arenasında çıktığı 841 maçta 475 galibiyet elde etti, 366 yenilgi yaşadı.

Türk temsilcisi, 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı THY EuroLeague'de ise 594. müsabakasını yapacak.

Anadolu Efes, organizasyonda 2001-2002 sezonundan bu yana oynadığı 593 mücadelenin 318'ini kazandı, 275'inden mağlubiyetle ayrıldı.