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Start 3 Ekim'de

A.Efes ve F.Bahçe Beko’nun mücadele ettiği EuroLeague’de yeni sezon 3 Ekim’de başlıyor. Efes- Bologna’yla, F.Bahçe de Olympiakos’la sezonu açacak.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2024 Salı 06:50
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Start 3 Ekim'de

THY EuroLeague'de yeni sezonun fikstürü belli oldu. Fenerbahçe Beko ile A. Efes'in mücadele edeceği organizasyonda normal sezon, 3 Ekim'de başlayıp, 11 Nisan 2025'te sona erecek. Normal sezonu ilk 6 sırada tamamlayan ekipler, doğrudan playoff'larda mücadele edecek. Play-off'larda yer alacak son iki takım ise 7, 8, 9 ve 10. sıradaki ekipler arasındaki play-in turnuvasının sonucuyla belirlenecek. Playin turu, tek maç üzerinden 15-18 Nisan 2025 tarihlerinde yapılacak. Play-off aşaması ise 22 Nisan'da başlayacak. Turnuvada Final-Four da 25 Mayıs 2025'te sona erecek. A. Efes, ilk hafta Bologna'yla, F.Bahçe ise Olympiakos'la karşılaşacak. İki temsilcimiz de ilk maçlarını 4 Ekim'de oynayacak.

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