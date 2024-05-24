Haberler THY EuroLeague Panathinaikos - Fenerbahçe Beko | CANLI

Panathinaikos - Fenerbahçe Beko | CANLI

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Final Four'da temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos ile kozlarını paylaşıyor. Panathinaikos - Fenerbahçe Beko maçının canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2024 Cuma 19:20 Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2024 Cuma 19:32
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Panathinaikos - Fenerbahçe Beko | CANLI

THY Euroleague'de Final Four karşılaşmasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos ile kozlarını paylaşıyor.

Panathinaikos - Fenerbahçe Beko maçının canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz.

PANATHINAIKOS - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı saat 19.00'da başladı. Mücadele S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanıyor.

İKİ KEZ ERTELENDİ

Panathinaikos - Fenerbahçe Beko maçının, salon dışında iki takım taraftarları arasında çıkan olaylar nedeniyle saat 19.10'da başlayacağı açıklandı. Yeni saatinde de başlamayan ve ikinci kez ertelenen mücadelenin başlangıç saati belirsizliğini koruyor. EuroLeague yetkilileri, maçın tam olarak ne zaman başlayacağı konusunda net bir saat veremiyor. Salondaki geri sayım saatleri durduruldu.

CANLI SKOR TAKİBİ

PANATHINAIKOS 8-0 FENERBAHÇE BEKO | 1. PERİYOT OYNANIYOR

İKİ TAKIMDA ÖNE ÇIKANLAR

Euroleague'de bu sezon Fenerbahçe 84.8 sayı, 33.5 ribaund ve 18.0 asist ortalamalarıyla oynarken; Panathinaikos ise 82.4 sayı, 33.6 ribaund ve 16.8 asist ortalamasıyla mücadele ediyor. Sarı-lacivertlilerde Nigel Hayes-Davis 14.1 sayı ortalaması ile takımını sırtlarken, Yunan ekibinde de Kendrick Nunn 15.9 sayı ortalamasıyla oynuyor.

31. RANDEVU

Fenerbahçe ile Panathinaikos, Euroleague'de bugüne kadar 30 kez karşılaştı. Sarı-lacivertliler 15 kez parkeden galibiyetle ayrılırken, Yunanistan ekibi de 15 maçta üstünlük sağladı. Bu sezon Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakayı Kanarya 83-69'luk skorla kazanırken, Oaka'daki mücadeleyi ise 74-63'lük skorla kaybetti. Sarı-lacivertliler şampiyonluğa ulaştığı 2016-2017 sezonu play-off serisinde Panathinaikos'u 3-0 eleyerek Final Four bileti almıştı.

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