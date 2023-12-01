Haberler THY EuroLeague Kızılyıldız - Anadolu Efes canlı izle | THY EuroLeague

Kızılyıldız - Anadolu Efes canlı izle | THY EuroLeague

THY EuroLeague'in 11. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda Kızılyıldız'a konuk oluyor. Grupta oynadığı son 4 maçın 3'ü kazanan Erdem Can'ın öğrencileri Sırbistan temsilcisi karşısında galip gelerek çıkışını sürdürmek istiyor. Bu maçın canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2023 Cuma 22:01 Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2023 Cuma 23:27
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kızılyıldız - Anadolu Efes canlı izle | THY EuroLeague

THY EuroLeague'in 11. haftasında Kızılyıldız ile Anadolu Efes karşı karşıya geliyor.

Oynadığı son 4 maçtan 3'ünü kazanan temsilcimiz Anadolu Efes, İspanya temsilcisi Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız karşısında galip gelerek çıkışını sürdürmek istiyor.

Kızılyıldız ise geride kalan 10 haftada sadece 3 galibiyet alabildi.

Bu maçın canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz.

CANLI SKOR:

1.Periyot Sonucu: Kızılyıldız 22 - 21 Anadolu Efes

2.Periyot Sonucu: Kızılyıldız 43 - 49 Anadolu Efes

3. Periyot Oynanıyor: Kızılyıldız 72 - 70 Anadolu Efes

Haberimiz güncellenmektedir.

KIZILYILDIZ - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN?

Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı 1 Aralık Cuma günü saat 22.00'de başladı. Mücadele S Sport Plus'tan canlı yayınlanıyor.

DİĞER
Herkes Messi veya Ronaldo sanıyordu! Gelmiş geçmiş en zengin futbolcu herkesi şaşkına çeviriyor!
Başkan Erdoğan'dan Dünya İklim Zirvesi'nde "Filistin" mesajı: Gazze'de yaşananlar insanlık suçudur
Hasan Arat: Dünya yıldızı...
Gol düellosunda kazanan çıkmadı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı ne zaman?
F.Bahçe Beko uzatmalarda kazandı!
ŞEKER YATIRIM HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!
GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 2 ARALIK | ♑Merkür, Oğlak burcuna hırslı bir şekilde ilerliyor!
Sultangazi'de elektrik ne zaman gelecek? (1 Aralık 2023)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Al Hilal Al Nassr'ı 3 golle geçti! Al Hilal Al Nassr'ı 3 golle geçti! 23:16
Volkan Demirel çılgına döndü! Volkan Demirel çılgına döndü! 22:37
Kızılyıldız - Anadolu Efes | CANLI Kızılyıldız - Anadolu Efes | CANLI 22:01
Kocaelispor'un serisi sona erdi Kocaelispor'un serisi sona erdi 22:02
Çorum deplasmanda farklı kazandı Çorum deplasmanda farklı kazandı 22:06
Gol düellosunda kazanan çıkmadı! Gol düellosunda kazanan çıkmadı! 22:06
Daha Eski
Trabzonspor'da Kayserispor mesaisi! Trabzonspor'da Kayserispor mesaisi! 18:50
Kayserispor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları! Kayserispor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları! 18:52
Alanyaspor, Konyaspor maçına hazır! Alanyaspor, Konyaspor maçına hazır! 19:30
Karagümrük rahat kazandı! Karagümrük rahat kazandı! 19:32
Cimbom'a sol bek önerisi! Erden Timur ve Okan Buruk... Cimbom'a sol bek önerisi! Erden Timur ve Okan Buruk... 20:26
A Milli Kadın Futbol Takımı 5’te 5 yaptı! A Milli Kadın Futbol Takımı 5’te 5 yaptı! 20:30