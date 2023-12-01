Kızılyıldız - Anadolu Efes canlı izle | THY EuroLeague

THY EuroLeague'in 11. haftasında Kızılyıldız ile Anadolu Efes karşı karşıya geliyor.
Oynadığı son 4 maçtan 3'ünü kazanan temsilcimiz Anadolu Efes, İspanya temsilcisi Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız karşısında galip gelerek çıkışını sürdürmek istiyor.
Kızılyıldız ise geride kalan 10 haftada sadece 3 galibiyet alabildi.
Bu maçın canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz.
CANLI SKOR:
1.Periyot Sonucu: Kızılyıldız 22 - 21 Anadolu Efes
2.Periyot Sonucu: Kızılyıldız 43 - 49 Anadolu Efes
3. Periyot Oynanıyor: Kızılyıldız 72 - 70 Anadolu Efes
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KIZILYILDIZ - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN?
Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı 1 Aralık Cuma günü saat 22.00'de başladı. Mücadele S Sport Plus'tan canlı yayınlanıyor.