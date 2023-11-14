Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

THY EuroLeague'de heyecan 8. hafta müsabakaları ile devam ediyor. Kızılyıldız ile Fenerbahçe Beko kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili birçok detay merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KIZILYILDIZ - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı 14 Kasım Salı günü saat 22:45'te S Sport ve S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.