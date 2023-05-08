Haberler THY EuroLeague Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Final Four'a kalmak için Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a konuk olacak. Maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2023 Pazartesi 14:02 Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2023 Pazartesi 14:20
Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague Play-Off turu beşinci maçında Yunanistan ekibi Olympiacos ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar sporseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

OLYMPIAKOS - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı 9 Mayıs Salı TSİ 21:30'da başlayacak. Müsabaka S Sport'ta canlı yayınlanacak.

HEDEF FİNAL FOUR!

2-2'lik eşitliğin olduğu ve maçı kazanan tarafın Dörtlü Final'e yükseleceği eşleşmede, Olympiakos'un ev sahipliğinde Yunanistan'da yapılan ilk iki karşılaşmada takımlar, birer galibiyet elde etti. Eşleşmedeki ilk maçta Olympiakos 79-68 galip gelirken, ikinci müsabakayı Fenerbahçe Beko, 82-78 kazandı. Serinin Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan iki maçında da takımlar birer galibiyet elde etti. Konuk Yunanistan temsilcisi, İstanbul'daki ilk karşılaşmadan 72-71 galip ayrılırken, serinin dördüncü maçında ev sahibi olma avantajını iyi kullanan sarı-lacivertliler, rakibini 73-69 mağlup etti ve durumu 2-2'ye getirdi. Fenerbahçe, serinin son maçını kazanması durumunda, 19-21 Mayıs tarihlerinde Litvanya'nın Kaunas kentinde düzenlenecek THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali için bileti alacak ve rakipleriyle Zalgiris Arena'da şampiyonluk mücadelesi verecek.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Kurtlar Vadisi'nin Cerrahapaşalı ablası Şıvga Gerez'in son hali! Sosyal medyada gündem oldu
Ahmet Çakar'dan Bahattin Şimşek'e çok sert sözler! "Fenerbahçe'ye..."
F.Bahçeli yıldız takımdan ayrılıyor! İşte yeni adresi
Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe Beko Olympiakos'a konuk oluyor
EuroLeague'de haftanın MVP'si belli oldu
2023 ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Asgari ücret ne kadar olacak?
2023 seçimleri oy kullanırken gerekli belgeler nelerdir?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray transferde gözünü kararttı! Dünya yıldızı bedelsiz gelecek G.Saray transferde gözünü kararttı! Dünya yıldızı bedelsiz gelecek 14:11
Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta? Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta? 14:02
Çağdaş Bodrum 2 yılda Basketbol Süper Ligi'nde! Çağdaş Bodrum 2 yılda Basketbol Süper Ligi'nde! 12:58
Fransızlar duyurdu! Aslan o yıldızın peşinde Fransızlar duyurdu! Aslan o yıldızın peşinde 12:45
Trabzonspor - Ankaragücü maçı saat kaçta? Trabzonspor - Ankaragücü maçı saat kaçta? 12:39
Martin Odegaard Arsenal’ı sırtlıyor Martin Odegaard Arsenal’ı sırtlıyor 12:29
Daha Eski
G.Saray - Başakşehir maçı saat kaçta? G.Saray - Başakşehir maçı saat kaçta? 12:27
Real Madrid - Manchester City maçı saat kaçta? Real Madrid - Manchester City maçı saat kaçta? 12:20
F.Bahçeli yıldız takımdan ayrılıyor! İşte yeni adresi F.Bahçeli yıldız takımdan ayrılıyor! İşte yeni adresi 12:19
Trabzonspor - A.Gücü maçının VAR'ı açıklandı Trabzonspor - A.Gücü maçının VAR'ı açıklandı 12:08
G.Saray-Başakşehir maçının VAR'ı belli oldu G.Saray-Başakşehir maçının VAR'ı belli oldu 12:08
Fırtına'ya Kaan Ayhan teklifi! Fırtına'ya Kaan Ayhan teklifi! 12:01