Haberler THY EuroLeague Kızılyıldız Anadolu Efes maçı canlı

Kızılyıldız Anadolu Efes maçı canlı

THY EuroLeague'de heyecan 34. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Son 8'i garantileyen Anadolu Efes deplasmanda Kızılyıldız ile karşı karşıa geliyor. Zorlu mücadelenin canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2022 Cuma 21:57 Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2022 Cuma 22:28
Kızılyıldız Anadolu Efes maçı canlı

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. 34. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda Kızılyıldız ile karşı karşıya geliyor. Heyecan dolu karşılaşmanın canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz...

CANLI SKOR

2. PERİYOT: Kızılyıldız 32-34 Anadolu Efes

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 22:00'de başlayan Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı beIN Sports 3'ten canlı yayınlanıyor.

AVRUPA'DA 761. MAÇ

Anadolu Efes, Kızılyıldız mts müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 761. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa organizasyonlarında çıktığı 760 müsabakada 433 galibiyet ve 327 yenilgi yaşadı.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Anadolu Efes, THY EuroLeague'de ise 513. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda çıktığı 512 karşılaşmada 276 galibiyet elde etti, 236 kez rakiplerine mağlup oldu.

DİĞER
Jürgen Klopp, Erling Haaland'ı istemiyor! Sebebini açıkça söyledi...
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Valerien Ismael 5 futbolcunun üstünü çizdi! Konyaspor'un yıldızı Abdülkerim Bardakçı'yı istiyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor