Kızılyıldız Anadolu Efes maçı canlı

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. 34. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda Kızılyıldız ile karşı karşıya geliyor. Heyecan dolu karşılaşmanın canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz...

CANLI SKOR

2. PERİYOT: Kızılyıldız 32-34 Anadolu Efes

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 22:00'de başlayan Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı beIN Sports 3'ten canlı yayınlanıyor.

AVRUPA'DA 761. MAÇ

Anadolu Efes, Kızılyıldız mts müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 761. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa organizasyonlarında çıktığı 760 müsabakada 433 galibiyet ve 327 yenilgi yaşadı.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Anadolu Efes, THY EuroLeague'de ise 513. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda çıktığı 512 karşılaşmada 276 galibiyet elde etti, 236 kez rakiplerine mağlup oldu.