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Zafer Fenerbahçe Beko'nun

Turkish Airlines Euroleague’deki temsilcimiz Fenerbahçe Beko, evinde ağırladığı İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv’i 11 sayı farkla devirdi. Sarı-lacivertliler, üst üste 3. galibiyetini elde etti.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2021 Çarşamba 06:50
Zafer Fenerbahçe Beko'nun

Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcimiz Fenerbahçe Beko, evinde konuk ettiği Maccabi Tel Aviv'i 90-79 yendi. Kanarya, üst üste 3. galibiyetini alırken toplamda ise 6. zaferine ulaştı. Maccabi ise 8. yenilgisini yaşadı. F.Bahçe Beko'da Devin Booker 22 sayı ve 6 ribaund ile maçın yıldızı olurken, Nando De Colo 21 sayı, 3 ribaund ve 5 asist ile mücadele etti. Maccabi'de Nunnally 18 sayı ve 5 ribaund ile oynadı. F.Bahçe Beko Başantrenörü Sasha Djordjevic, maç sonunda yaptığı açıklamada, "Harika bir takım oyunu oynadık. Savunmamız oyunun genelinde fevkaladeydi" diye konuştu.

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