Haberler THY EuroLeague Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Jan Vesely şoku!

Son dakika haberi: 'de şoku!

Son dakika haberi: THY EuroLeague'in 33. haftasında 'yı konuk eden Fenerbahçe'de şoku yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin Çek yıldızı, karşılaşmanın ilk çeyreğinde sol ayağından sakatlandı ve soyunma odasına götürüldü.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2021 Cuma 21:57
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Jan Vesely şoku!

Euroleague'in 33. haftasında oynanan Fenerbahçe Beko-Barcelona maçında Jan Vesely sakatlandı.

Fenerbahçe Beko'da son haftaların formda ismi olan Jan Vesely, Barcelona maçında bileğinden sakatlanarak soyunma odasına gitti.

Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Maurizio Gherardini, Barcelona maçında sakatlanan Jan Vesely'nin durumunun yarın çekilecek MR'dan sonra belli olacağını açıkladı.

Yayıncı kuruluşun spikeri Ulaş Can, Vesely'nin sağlık durumuyla ilgili bilgi verirken, "Net bir durum yok. Vesely'nin durumu devre arasında tekrar değerlendirilecek ama şimdilik, Vesely bu maça devam edemeyecek gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.


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