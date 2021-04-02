Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Jan Vesely şoku!

Euroleague'in 33. haftasında oynanan Fenerbahçe Beko-Barcelona maçında Jan Vesely sakatlandı.

Fenerbahçe Beko'da son haftaların formda ismi olan Jan Vesely, Barcelona maçında bileğinden sakatlanarak soyunma odasına gitti.

Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Maurizio Gherardini, Barcelona maçında sakatlanan Jan Vesely'nin durumunun yarın çekilecek MR'dan sonra belli olacağını açıkladı.

Yayıncı kuruluşun spikeri Ulaş Can, Vesely'nin sağlık durumuyla ilgili bilgi verirken, "Net bir durum yok. Vesely'nin durumu devre arasında tekrar değerlendirilecek ama şimdilik, Vesely bu maça devam edemeyecek gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.



